Selena Gomez mit natürlichen Zähnen? Fans feiern sie dafür

Selena Gomez (34) strahlte beim vierten jährlichen Rare Impact Fund Benefit – und genau dieses Strahlen ist jetzt Thema im Netz. Die Sängerin posierte jüngst im Hollywood Palladium in Los Angeles in einer auffälligen roten Robe von Prada für die Fotografen. Doch statt über ihr Outfit diskutierten viele Fans vor allem über ihr Lächeln: Auf den neuen Aufnahmen wirken ihre Zähne für zahlreiche Beobachter deutlich natürlicher als bei manchen früheren Auftritten. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, feierten User den vermeintlich natürlichen Look und stellten aktuelle Bilder älteren Fotos gegenüber. Ob Selena tatsächlich etwas an ihren Zähnen verändern ließ oder ihr Lächeln lediglich anders erscheint, ist allerdings nicht bekannt. Auch die Vermutung, sie könne zu einem früheren Aussehen zurückgekehrt sein, bleibt unbestätigt. Selena selbst hat sich zu den anhaltenden Spekulationen über mögliche kosmetische Eingriffe an ihren Zähnen bislang nicht geäußert.

Befeuert wurde die Debatte vor allem von einem Beitrag auf X, der sich ganz dem Lächeln der Schauspielerin widmete und mehr als eine Million Aufrufe sammelte. "IHR NATÜRLICHES LÄCHELN, JAAA", jubelte ein Fan dort. Ein anderer User schrieb: "Ich habe ihre natürlichen Zähne schon immer geliebt." Andere nutzten die Gelegenheit, um die generelle Fixierung auf makellose Zähne zu hinterfragen. "Selena Gomez hatte schon immer ein wunderschönes Lächeln, und ich werde die Besessenheit von Veneers nie verstehen. Wir haben künstlich 'perfekte' Zähne so sehr normalisiert, dass es scheint, als müssten wir natürliche Zähne reparieren", hieß es in einem weiteren Kommentar auf X. Für ihre Vorher-nachher-Vergleiche griffen Internetnutzer unter anderem auf Bilder der Sängerin aus dem Jahr 2017 sowie von der Vanity Fair Oscar Party 2025 zurück. Die erkennbaren Unterschiede fallen dabei jedoch eher subtil aus.

Neu ist das Thema nicht: Über die Zähne der Schauspielerin und Unternehmerin wird bereits seit Jahren diskutiert, weil ihr Lächeln bei verschiedenen öffentlichen Auftritten zeitweise unterschiedlich wirkte. Auch medizinische Fachleute meldeten sich in der Vergangenheit zu Wort. So vermuteten unter anderem Dr. Seher Bektaş und die Karat Dental Clinic, dass bei Selena wahrscheinlich eine professionelle Zahnaufhellung vorgenommen und Veneers eingesetzt worden seien – unter anderem, um ihr Lächeln symmetrischer erscheinen zu lassen. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um Einschätzungen von außen, die ohne Beteiligung der Sängerin entstanden sind. Selena selbst hat bis heute weder eine kosmetische Zahnbehandlung bestätigt noch die aktuellen Mutmaßungen ihrer Fans kommentiert. Aus Fotos allein lässt sich daher nicht verlässlich ableiten, ob überhaupt Veränderungen vorgenommen wurden, um welche Behandlung es sich dabei handeln könnte oder ob lediglich Licht, Perspektive und Mimik den jeweiligen Eindruck beeinflussen.

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Getty Images Selena Gomez spricht beim Rare Impact Fund Benefit im Hollywood Palladium in Los Angeles

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Getty Images Selena Gomez im März 2025

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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