Neues Gesicht? Selena Gomez hasst Gerüchte um ihr Aussehen

Selena Gomez (32) lässt das nicht mehr auf sich sitzen! In den vergangenen Jahren veränderten sich die Gesichtszüge der Sängerin sichtlich. Deshalb wird ihr immer wieder vorgeworfen, dass sie sich durch Operationen optisch verschönern lassen hat. So auch wieder in einem Clip auf TikTok, der die mutmaßlichen Beauty-Eingriffe entlarven soll. Diese Unterstellungen lässt sie dieses Mal nicht unkommentiert und stellt ein für alle Mal klar: "Ich habe Botox. Das war's. Lasst mich in Ruhe." Alle weiteren Details gibt's im Promiflash-Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de