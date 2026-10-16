Sie fand ihn tot auf: Mutter von RJ Mitte bricht Schweigen

RJ Mittes (†34) Mutter Dyna hat erstmals öffentlich darüber gesprochen, wie sie ihren Sohn am Montag, dem 12. Oktober, leblos in seiner Wohnung auffand. Der erst 34-jährige Breaking Bad-Star hatte das vorherige Wochenende noch ganz unbeschwert im Kreise seiner Familie sowie mit engen Freunden verbracht. Als Dyna ihn am besagten Montagmorgen telefonisch nicht erreichen konnte, schöpfte sie zunächst keinerlei Verdacht, da RJ üblicherweise bis zum Mittag zu schlafen pflegte. Um ihm eine Freude zu machen, wollte sie schließlich persönlich nach dem Rechten sehen und ihn mit einem Essen überraschen. "Ich rief ihn um 11 Uhr an, er ging nicht ran, also holte ich Mittagessen und wollte es ihm bringen, und da fand ich ihn", erinnert sich die trauernde Mutter in einem Interview mit NBC News an diesen traumatischen Moment zurück. Da der Schauspieler offenbar keinen Abschiedsbrief hinterließ, hält Dyna es für sehr wahrscheinlich, dass die verhängnisvolle Entscheidung ihres Sohnes, sich das Leben zu nehmen, extrem spontan fiel. Von gravierenden psychischen Problemen habe sie zuvor nichts geahnt, weshalb es für die Familie keinerlei eindeutige Warnsignale gab.

In den letzten drei Monaten vor der unfassbaren Tragödie hatte Dyna ihrem Sohn dennoch mehrfach sanft zu einer professionellen Therapie geraten, was dieser jedoch immer wieder bestimmt ablehnte. "Nein, ich habe es im Griff, es ist okay, ich komme damit klar", habe RJ ihr stets voller Überzeugung versichert. Rückblickend macht sich die Mutter schwere Vorwürfe und würde heute völlig anders handeln, um ihren Sohn notfalls sogar mit Nachdruck zu einem Experten zu schicken. Die quälende Ungewissheit, ob sie das Unglück durch ein Eingreifen hätte verhindern können, lastet nun schwer auf den Schultern der Hinterbliebenen. "Wenn ich irgendetwas gewusst hätte und etwas anders hätte machen können, hätte ich es wirklich getan, ich hätte mein Leben für seines gegeben", betont Dyna unter Tränen. Mit dem Schritt an die Öffentlichkeit möchte die trauernde Mutter das Bewusstsein für Hilfsangebote schärfen und Betroffenen Mut machen. Keine Mutter auf dieser Welt solle ihr eigenes Kind jemals auf diese grauenvolle Weise auffinden müssen.

RJ erlangte durch seine Rolle als Walter "Flynn" White Jr. in der Kultserie "Breaking Bad" weltweite Berühmtheit und galt bei Weggefährten als eine außergewöhnlich liebenswerte Seele. Die langjährige Arbeit am Set sei für ihn eine prägende Zeit gewesen, in der er den gesamten Cast sowie die Crew tief in sein Herz geschlossen hatte. Seine Agentur bestätigte die traurige Todesnachricht kurz nach dem Vorfall im texanischen Brownsville, woraufhin ein Vertreter des Schauspielers schließlich einen Suizid bestätigte. Die genauen Umstände sowie die endgültige Feststellung der Todesart stehen bis zum Vorliegen des Autopsieberichts noch aus. Auch seine damaligen Serieneltern Bryan Cranston (70) und Anna Gunn (58) nahmen im Netz Abschied von ihrem Weggefährten. Bryan erinnerte daran, dass er erst wenige Wochen zuvor mit RJ über ein gemeinsames Treffen gesprochen hatte, während Anna die bemerkenswerte Vielschichtigkeit des Schauspielers würdigte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016

Getty Images RJ Mitte und Dyna Mitte bei den 66. Primetime Emmy Awards im Nokia Theatre L.A. Live, Los Angeles, am 25. August 2014

Getty Images Bryan Cranston und Anna Gunn bei den Screen Actors Guild Awards 2024