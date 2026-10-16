"Sturm der Liebe"-Dreh: Anna Karolin Berger verletzte sich

Bei den Dreharbeiten zu Sturm der Liebe ist es für Anna Karolin Berger kürzlich ziemlich schmerzhaft geworden. Dieser Patzer landete später doch glatt im Fernsehen. Wie die Schauspielerin gegenüber Joyn verriet, stand sie für eine zunächst romantische Szene gemeinsam mit ihrem Kollegen Anthony Paul in einer Hütte vor der Kamera. Zahlreiche Kerzen sorgten für das geplante Candlelight-Ambiente vor Ort. Weil ihre Figur Larissa Mahnke es sich im Drehbuch jedoch anders überlegt, musste Anna die Flammen in Windeseile auspusten – was nicht bei allen Kerzen klappte. Noch ganz in ihrer Rolle berührte sie versehentlich eine brennende Kerze mit ihrer Hand. Die Szene wurde deshalb allerdings nicht abgebrochen: Die Darstellerin biss die Zähne zusammen und spielte einfach weiter, als wäre nichts passiert.

Im Gespräch mit Joyn erinnerte sie sich an das Missgeschick: "Wir waren in der Hütte und der ganze Raum war voller Kerzen. Larissa hat sich dann doch umentschieden und gesagt: 'Nein, wir machen jetzt doch kein Candlelight.' Ich habe dann schnell alle Kerzen ausgepustet, aber nicht alle geschafft. Während der Szene habe ich mit der Hand in die brennende Kerze gepackt." Heute kann die Darstellerin über das Missgeschick lachen. "Es tat schon gut weh, aber ich habe es dann durchgezogen und es sah im Nachhinein sehr, sehr lustig aus", erklärte sie. Tatsächlich bestätigte Anna gegenüber dem Streamingdienst auch, dass die Macher ausgerechnet diese Aufnahme für die fertige Folge genutzt und schließlich im Fernsehen ausgestrahlt haben. Bei der Telenovela herrscht eben ein hohes Drehtempo.

Seit knapp einem Jahr steht Anna als Edelsteinerbin Larissa Mahnke für die Serie vor der Kamera. In der Rolle trat sie die Nachfolge von Vivien Wulf (32) an. In diese Fußstapfen zu treten, beschäftigte sie vor dem Einstieg durchaus. "Ich habe viel darüber nachgedacht: Werde ich dem gerecht? Enttäusche ich Fans oder bringe ich einen Mehrwert?", gab sie gegenüber Joyn zu. Um eine eigene Version der Figur zu entwickeln, verzichtete sie bewusst darauf, sich die frühere Darstellung anzusehen: "Mir wurde geraten, nicht reinzugucken, damit ich den Raum habe, mein eigenes Ding zu machen." Mit Larissa hat die Schauspielerin nach eigener Aussage nur wenig gemeinsam. Sie konnte vor allem mit ihrer komödiantischen Ader punkten, die sie von ihrem Vater geerbt habe. Mit Enttäuschungen und Verletzungen gehe sie zudem anders um als ihre Rolle: Larissa lasse dafür gerne andere büßen.

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Imago Anna Karolin Berger beim Mon Cheri Barbara Tag 2025 in der Residenz München.

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Instagram / annakarolinberger Anna Karolin Berger, Schauspielerin

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ARD Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"