Vivien Wulf (32) und ihr Partner David Degen (43) entschieden sich ganz bewusst dazu, die Schwangerschaft der Schauspielerin monatelang vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Warum die beiden ihr Babyglück zunächst nur für sich genießen wollten, verrät Vivien nun erstmals ausführlich im Gespräch mit der Abendzeitung. Dabei spielte vor allem der Umgang mit sozialen Medien eine entscheidende Rolle: "Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird viel kommentiert. Beim Thema Baby ist das meistens nett gemeint, aber ich wollte nicht, dass mir 'User XY' Ratschläge gibt, wie ich mich in der Schwangerschaft verhalten soll. Darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Das ist etwas so Schönes und Privates, das wollten wir nur für uns haben", erklärt die Schauspielerin. Mittlerweile lebt Vivien gemeinsam mit dem ehemaligen Fußballprofi und ihrem fast sieben Monate alten Sohn in der Schweiz, wo die beiden ihren neuen Alltag als kleine Familie gestalten.

Dass Viviens Schwangerschaft so lange unbemerkt blieb, hatte sie unter anderem der Jahreszeit zu verdanken. Da ihr Babybauch vergleichsweise klein war, konnte sie ihn während der Wintermonate problemlos unter dicker Kleidung verbergen. Zudem zog sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und verbrachte viel Zeit in ihrem vertrauten Umfeld. Rückblickend ist Vivien froh über diese Entscheidung: "Gleichzeitig war das wunderschön, ich würde es immer wieder so machen. Da war niemand, der reinredet oder fragt: 'Wann ist es denn so weit?' So hatten wir die Schwangerschaft ganz für uns und konnten sie wirklich genießen", erzählt sie im Interview. Im Mai 2026 lüftete die Schauspielerin schließlich ihr Babygeheimnis. Inzwischen genießt Vivien ihr neues Leben als Mutter in vollen Zügen und bezeichnet ihren kleinen Sohn als "absolutes Geschenk" und "richtigen Sonnenschein".

Erste Berichte über das Babyglück von Vivien und David hatte es bereits im April 2026 gegeben. Damals meldete das Schweizer Portal Blick, dass der gemeinsame Sohn des Paares am 25. oder 26. April zur Welt gekommen sein soll. Für den ehemaligen Fußballprofi, der bis 2014 für den FC Basel spielte und heute als Verwaltungsratspräsident des Vereins tätig ist, erfüllte sich mit der Geburt ein lang gehegter Kinderwunsch. Auch auf die Beziehung des Paares hat sich das Familienglück laut Vivien positiv ausgewirkt. Anstatt sich durch schlaflose Nächte und die Herausforderungen des neuen Alltags voneinander zu entfernen, seien die beiden dank ihres gegenseitigen Verständnisses noch enger zusammengewachsen. Besonders der liebevolle Umgang ihres Partners mit dem Nachwuchs berührt die Schauspielerin: "Wenn ich sehe, wie er mit unserem Sohn umgeht, weiß ich jeden Tag aufs Neue, dass ich angekommen bin", schwärmt sie gegenüber der Abendzeitung.

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ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

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Instagram / david_degen David Degen und Vivien Wulf, Juli 2025

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