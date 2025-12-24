Rolle neu besetzt: Anna Karolin Berger bei "Sturm der Liebe"

Anna Karolin Berger hat im November 2025 ihre Premiere als Larissa Mahnke in der erfolgreichen Serie Sturm der Liebe gefeiert. Zuvor war die Rolle von Vivien Wulf (31) verkörpert worden, und der Übergang sorgte für gemischte Reaktionen bei den Zuschauern. Im Gespräch mit der Abendzeitung äußerte sich die Schauspielerin offen über die Herausforderung: "Ich war tatsächlich wahnsinnig nervös. Vivien Wulf hatte die Geschichte der Rolle ja schon ganz toll erzählt und ich wusste nicht, wie die Zuschauer reagieren würden, wenn plötzlich ich da stehe." Dennoch betonte Anna, dass sie die Möglichkeit, ihre eigene Interpretation der Figur einzubringen, als inspirierend empfand.

Überraschend positiv fielen letztlich die Rückmeldungen des Publikums aus. Anna zeigte sich überwältigt von der großen Unterstützung und den wohlwollenden Nachrichten. "Wenn sie Vivien lieber mochten oder in der Rolle besser fanden, ist das einfach Geschmackssache und ich kann verstehen, wenn der ein oder andere nicht offen für eine neue 'Larissa' ist, ich erwarte nicht, dass mich jeder lobt", erklärte sie bescheiden und reflektierend. Der Wechsel zwischen den beiden Darstellerinnen hatte für Anna zunächst eine Phase der Selbstkritik und Unsicherheit mit sich gebracht, doch sie fand schnell ihren eigenen Zugang zur Rolle und konnte diese Bedenken hinter sich lassen.

Der Rollentausch bei "Sturm der Liebe" ergab sich nach der langen Produktionspause der Serie und damit verbundenen Terminüberschneidungen bei Vivien Wulf, die von Anfang an nur für einen begrenzten Zeitraum verpflichtet gewesen war. Für Anna ist dies nicht ihre erste Fernsehproduktion, dennoch stellt die bekannte Serie einen Höhepunkt ihrer Karriere dar. Privat ist Anna dafür bekannt, ein sehr bodenständiges Leben zu führen und sich trotz beruflichem Druck Zeit für ihre Familie und Freunde zu nehmen – ein Ausgleich, den sie als essenziell für ihre kreative Energie ansieht.

Anna Karolin Berger, Schauspielerin

Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"

Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

