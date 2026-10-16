Titanic-Look: Céline Dion bekommt ihre eigene Barbiepuppe

Céline Dion (58) hat ab sofort ihr eigenes Abbild im Sammlerregal: Der Hersteller Mattel stellte eine Barbiepuppe vor, die der kanadischen Sängerin nachempfunden ist. Wie die Daily Mail berichtet, verewigt das Modell einen der bekanntesten Auftritte ihrer Karriere. Als Vorlage diente ihr Erscheinen bei der Oscarverleihung im Jahr 1998. Damals sang sie den Titanic-Titelsong "My Heart Will Go On" in einem bodenlangen, dunkelblauen Kleid mit langen Ärmeln – genau dieses Outfit trägt nun auch die Puppe. Detailgetreu aufgegriffen wurde zudem ein ganz besonderes Schmuckstück: Um den Hals der Barbie funkelt eine blaue Kette, die an das "Herz des Ozeans" aus dem Kinohit erinnert. Eine entsprechende Replik hatte Céline schon bei ihrem Oscar-Auftritt getragen. Die Sängerin wird mit der detailreichen Gestaltung somit nicht nur als Musikstar gefeiert. Die Puppe erinnert zugleich an den Welthit, der untrennbar mit dem 1997 veröffentlichten Film verbunden ist.

Für Céline selbst ist die Puppe offenbar eine große Sache. "Es ist eine echte Ehre, mit einer Puppe, die von einem der bedeutungsvollsten Momente meiner Karriere inspiriert ist, Teil des Barbie-Vermächtnisses zu werden", erklärte sie in einem Statement von Mattel, das die Daily Mail zitiert. Mit der Figur verbindet die Musikerin außerdem eine Botschaft an ihre Fans: "Ich hoffe, dass diese Puppe alle dazu inspiriert, sich selbstbewusst auszudrücken, ihren Träumen zu folgen und an die Kraft ihrer eigenen Stimme zu glauben." Mit dieser Auszeichnung reiht sich Céline neben Musikgrößen wie Mariah Carey (57) und Tina Turner (†83) ein, die Mattel ebenfalls bereits als Puppen verewigt hat. Das Schmuckstück an der neuen Barbie spielt in James Camerons (72) "Titanic" eine zentrale Rolle: Rose, dargestellt von Kate Winslet (51), erhält das "Herz des Ozeans" von ihrem Verlobten Caledon Hockley. Später wird Jack, gespielt von Leonardo DiCaprio (51), mithilfe der Kette zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt.

Die Ehrung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Céline ihr Bühnencomeback feiert. Nachdem sie ihre frühere Tournee aufgrund ihrer Erkrankung absagen musste, steht sie derzeit für eine fünfwöchige Konzertreihe in Paris auf der Bühne. Dort gab es zuletzt auch emotionale Momente: Bei einer ihrer jüngsten Shows vergaß die Sängerin während "Pour Que Tu M'aimes Encore" kurz den Text, woraufhin das Publikum für sie weitersang. Bei "Un Autre Monde" verlor sie laut Le Parisien zudem kurz das Gleichgewicht, stand aber wieder auf und zeigte ihren Fans den Daumen nach oben. Ihre Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom hatte die dreifache Mutter im Dezember 2022 öffentlich gemacht. Das seltene Syndrom verursacht Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe und beeinträchtigte zeitweise ihre Gehfähigkeit sowie ihre Stimme. Für ihre Rückkehr absolvierte Céline ein intensives Rehabilitationsprogramm mit Medikamenten, Physio- und Stimmtherapie sowie Immuntherapie. Ihre Pariser Residency umfasst 16 Shows im Herbst 2026 und zehn weitere Termine im Mai 2027.

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Getty Images Céline Dion mit ihrer Wachsfigur vor dem 500. Auftritt von "A New Day..." im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas, 2006

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Imago Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in einer ikonischen Szene aus "Titanic" (1997)