Margot Robbie (36) bringt das Netz wieder zum Staunen, und zwar mit Bildern, die schon ein ganzes Jahrzehnt alt sind. In den sozialen Medien machen aktuell Urlaubsfotos der Schauspielerin die Runde, die bereits im Jahr 2016 entstanden sind. Damals gönnte sich die Australierin eine sonnige Auszeit auf Hawaii und wurde dabei am Strand fotografiert. An ihrer Seite war ihr damaliger Freund Tom Ackerley (36), der später ihr Ehemann werden sollte. Auf den wiederentdeckten Schnappschüssen trägt Margot einen knappen Triangelbikini in Koralle. Er ist mit roten, weißen und blauen geometrischen Mustern verziert. Statt eines aufwendigen Stylings zeigt sich der Hollywoodstar ganz natürlich: Margot ist ungeschminkt, trägt ihre nassen Haare offen und lächelt entspannt.

Bei dem Zweiteiler soll es sich um das Modell Kiini Luna mit passendem Ober- und Unterteil handeln. Auf einem der Fotos hebt Margot die Hände an den Kopf und genießt sichtlich die Sonne. Andere Bilder zeigen sie bestens gelaunt am Strand, während die Paparazzi fleißig auf den Auslöser drücken. Eine aktuelle Bildunterschrift zu den Aufnahmen griff das Thema nun provokant auf: "Margot Robbies Strandlook brachte das Internet zum Zusammenbrechen. Eine echte Barbie oder einfach nur überbewertet?" Die Meinungen der Internetnutzer gehen dabei auseinander. Einige hinterließen kritische Kommentare über die Figur der Schauspielerin. Der Großteil der Reaktionen fällt jedoch positiv aus und die Fans überschütten Margot mit Komplimenten. "Sie ist wunderschön", schwärmt etwa ein Nutzer laut der ursprünglichen Veröffentlichung. Ein weiterer kommentiert begeistert: "Sie sieht wirklich umwerfend aus." Damit lösen die alten Hawaii-Fotos auch Jahre nach ihrer Entstehung noch lebhafte Reaktionen aus.

Zum Zeitpunkt des Hawaii-Trips waren Margot und Tom etwa zwei Jahre lang ein Paar. Aus der damaligen Urlaubsbegleitung wurde schließlich deutlich mehr: Die Schauspielerin und der Filmproduzent gaben sich später das Jawort. Inzwischen sind die beiden auch Eltern eines gemeinsamen Kindes geworden. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten die alten Strandfotos vor allem durch Margots spätere Karriere. Im Jahr 2023 übernahm sie die Hauptrolle im Kinohit "Barbie" und schlüpfte darin in die Rolle der weltberühmten Puppe. Seitdem wird auch ihr korallfarbener Bikini-Look aus dem Jahr 2016 in den sozialen Medien immer wieder mit ihrer Filmfigur verglichen. Obwohl zwischen dem Hawaii-Urlaub und dem Kinostart mehrere Jahre liegen, erhält der damalige Auftritt dadurch eine neue Bedeutung. Die viralen Beiträge verbinden so private Urlaubserinnerungen mit einer der bekanntesten Rollen ihrer Laufbahn.

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Getty Images Margot Robbie, September 2025

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Getty Images Margot Robbie in London, September 2025

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