"Überfordert": Yeliz Kocs Mama kann Jimi Blue verstehen

In der Dokuserie Yeliz & Jimi - We Are Family?! kommt es nun zu einer Diskussion zwischen Mutter und Tochter: In einer neuen Folge warten Yeliz Koc (32) und ihre Mutter Andrea darauf, dass Yeliz' Vater vorbeikommt, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Doch statt über Rasen und Beete zu sprechen, kommen die beiden schnell auf ein anderes Thema: Jimi Blue Ochsenknecht (34), den Vater von Yeliz' Tochter Snow Elanie Koc (5). Während Yeliz das Verhalten ihres Ex kritisch sieht, versucht Andrea, die Wogen zu glätten. "Jimi war einfach überfordert, weil er vom kleinen, hochgehypten Kinderstar in so eine prekäre Lage gekommen ist und eigentlich wie ein kleines Kind ist und deswegen hat er sich ganz anders verhalten." Dabei stellt sie jedoch klar: "So was ich ansatzweise verstehe. Was es aber nicht wieder gut macht, was passiert ist."

Auslöser der Diskussion ist ein Vergleich, den Yeliz zwischen Jimi und ihrem eigenen Vater zieht. Andrea widerspricht prompt: "Jimi ist doch nicht wie dein Vater. Kannst du doch überhaupt nicht vergleichen", hält sie in der Dokuserie dagegen. Yeliz sieht das anders und wirft ihrer Mutter vor, bestimmte Dinge auszublenden. "Meine Mutter vergisst immer, was Jimi gemacht hat", kritisiert die Influencerin. Andrea betont daraufhin, dass sie keineswegs vergessen habe, was vorgefallen sei. Ihrer Ansicht nach gebe es jedoch einen deutlichen Unterschied zu dem, was Yeliz' Vater sich geleistet habe. Wie das Gespräch ausgeht, können Fans jetzt in den neuen Folgen von Yeliz & Jimi - We Are Family?! auf RTL+ verfolgen.

Auch abseits der Dokuserie sorgt das Verhältnis zwischen Yeliz und Jimi immer wieder für Gesprächsstoff. Erst kürzlich übte der Realitystar erneut scharfe Kritik an ihrem Ex-Partner. Im Interview mit dem Magazin OK! erklärte Yeliz: "Jimi ist kein guter Vater, er hat keine Empathie." Zwischenzeitlich habe das gemeinsame Elternmodell durchaus funktioniert: Die beiden hätten einen Weg gefunden, zusammen für Snow da zu sein. Nachdem Jimi eine neue Partnerin gehabt habe, habe sich die Situation jedoch wieder verschlechtert. Den Kontakt zwischen Vater und Tochter möchte Yeliz trotzdem nicht verhindern: "Ich verbiete ihm nicht, Snow zu sehen, ich bin freundlich und freue mich, dass Snow etwas von ihm hat, aber leider passiert das zu selten."

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Imago Yeliz Koc mit Mutter Andrea, Januar 2025

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Sky Jimi, Natascha, Yeliz und Snow in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", Staffel 2

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring

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