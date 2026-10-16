Valencia Stöhr & Giuliana verfolgten "#CoupleChallenge"-Plan

Mit einer klaren Taktik im Gepäck sind Valencia Stöhr und Giuliana Farfalla (30) in die Halloween-Ausgabe von "#CoupleChallenge" gestartet. Wie Valencia im Interview mit Promiflash verrät, schmiedeten die beiden Realitystars bereits vor ihrem Einzug in das Camp in Sachsen einen genauen Plan. Um innerhalb des Casts möglichst viele unterschiedliche Kontakte zu knüpfen, teilten sie die Mitstreiter klar untereinander auf. Giuliana übernahm dabei den Kontakt zu den heterosexuellen Männern, während Valencia sich um die queeren Kandidaten und die Frauen kümmerte. Auf diese Weise hatte jede der beiden einen eigenen Kontaktbereich, auf den sie sich in der Show konzentrieren konnte. Mit der Umsetzung ihres Plans zeigt sich Valencia im Nachhinein zufrieden und kündigt an, dass die Zuschauer im Verlauf selbst sehen werden, wie gut die Strategie der beiden aufgegangen ist.

Im Promiflash-Interview verriet Valencia die Details ihrer Absprache: "Giuliana und ich sind da natürlich mit einem Plan reingegangen. Sie kümmert sich um die Hetero-Boys. Ich kümmere mich um die LGBTs und die Girls. Und das hat super funktioniert, wie ihr es sehen werdet." Die Aufgaben waren damit schon fest verteilt, bevor die beiden überhaupt auf ihre Konkurrenten im Camp trafen. Ihre Herangehensweise entstand also nicht erst spontan während der Dreharbeiten. Stattdessen setzte das Duo von Anfang an darauf, mit jeweils anderen Teilen der Gruppe in Kontakt zu kommen. Jede von ihnen konzentrierte sich gezielt auf eine bestimmte Gruppe innerhalb des Teilnehmerfelds. Ob ihnen diese gezielte Aufteilung auch bei den Challenges oder im Umgang mit den übrigen Teams einen Vorteil verschaffte, zeigt sich im Verlauf von "#CoupleChallenge".

Valencia und Giuliana sind eines von sechs Zweierteams, die bei der schaurigen Sonderausgabe von "#CoupleChallenge" antreten. Die Staffel startete am 9. Oktober 2026 bei RTL+. Zur Konkurrenz gehören unter anderem Umut Tekin (29) und Lena Maria Goldstein sowie Rafi Rachek (36) und Sam Dylan (35). Ebenfalls mit dabei sind die Zwillinge Vanessa Grassl (25) und Jenny Grassl (25), Patricia Blanco (54) und Jasmin Herren (47) sowie Jerry und Chris. Im Camp in Sachsen wartet auf die Kandidaten jedoch nicht nur das Zusammenleben mit ihren Mitstreitern. Passend zum Halloween-Motto müssen sich die Duos auch gruseligen Challenges, unerwarteten Schreckmomenten und weiteren Prüfungen stellen. Dabei geht es für die sechs Teams um eine beträchtliche Gewinnsumme: Für das siegreiche Paar steht am Ende ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro auf dem Spiel.

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RTLZWEI Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr bei "#CoupleChallenge" Halloween Edition

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RTLZWEI Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr bei "#CoupleChallenge" Halloween Edition

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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