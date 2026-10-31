Kurz vor dem Finale: Sie scheiden bei "#CoupleChallenge" aus

So knapp vor dem Ziel – und dann doch raus! Für Brian und seinen Vater Rollo ist das Abenteuer bei "#CoupleChallenge – Halloween" vorbei. In der achten Folge der Show mussten die beiden ihre Koffer packen und verpassten den Einzug ins große Finale nur haarscharf. Insgesamt standen in der Episode zwei Spiele auf dem Programm. Das erste davon entschieden Sam Dylan (35) und Giuliana Farfalla (30) für sich. Damit hatten sie gemeinsam mit ihren Teampartnern Rafi Rachek (36) und Valencia Stöhr ihre Plätze in der finalen Runde sicher. Danach kam es zu einem direkten Duell um den letzten freien Platz. Rollo trat dabei gegen Chris Kugathasan an, der mit Jerry Menges (31) ein Team bildet. Die Aufgabe klang zunächst einfach: Beide Kandidaten mussten so lange wie möglich auf einem Stein stehen bleiben. Wer als Erster herunterfiel, musste die Show gemeinsam mit seinem Partner verlassen. Für beide Teams ging es also um alles.

Rollo und Chris zeigten zu Beginn des Duells eine Menge Ausdauer. Keiner der beiden Kontrahenten wollte freiwillig vom Stein steigen. Die Männer hielten so lange durch, dass die Herausforderung Schritt für Schritt schwieriger gemacht wurde. Zuerst kamen zusätzliche Gewichte ins Spiel, die die beiden halten mussten. Als auch das noch keine Entscheidung brachte, durften die Kandidaten nur noch auf einem Bein stehen. Diese Belastung wurde Rollo schließlich zum Verhängnis: Er verlor das Gleichgewicht und fiel vom Stein. Für ihn und seinen Sohn Brian bedeutete das das Aus – und zwar ausgerechnet unmittelbar vor dem Finale. Der Finaleinzug hing damit im wahrsten Sinne des Wortes an einem einzigen Bein. Chris und Jerry durften dagegen jubeln: Mit dem gewonnenen Duell schnappten sie sich den dritten und letzten Finalplatz. Damit treten sie nun gemeinsam mit Sam und Rafi sowie Giuliana und Valencia in der letzten Runde an.

Trotz des knappen Ausscheidens zeigte sich Rollo nach seinem Sturz alles andere als enttäuscht. Stattdessen blickte er dankbar auf die Zeit zurück, die er in der Show gemeinsam mit seinem Sohn verbringen durfte. "Ich bin mega dankbar, ihr habt mir hier eine wunderbare Zeit geschenkt mit meinem Sohn", erklärte er. Auch Brian trauerte dem verpassten Finale nicht lange hinterher. Für ihn stand nicht der verpasste Finaleinzug im Mittelpunkt, sondern die Erlebnisse, die er mit seinem Papa teilen konnte. "Damit haben wir schon gewonnen, dass wir einen Haufen Spaß hatten", stellte er in der Sendung klar. Ins Finale bringt die beiden diese Einstellung zwar nicht mehr, doch für Vater und Sohn zählt am Ende etwas anderes: die Zeit, die sie während des Wettbewerbs miteinander verbracht haben, und der Spaß, den sie dabei hatten. Ob auf dem Stein oder abseits der Spiele – das Abenteuer haben die beiden gemeinsam erlebt.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTL ZWEI Rollo und Brian bei "#Couple Challenge – Halloween"

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"