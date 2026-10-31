Sam Dylan dreimal angespuckt: Umut Tekin entschuldigt sich

Umut Tekin (29) zeigt Reue: Der Realitystar hat sich jetzt öffentlich für seine dreifache Spuckattacke auf Sam Dylan (35) bei #CoupleChallenge entschuldigt. Im Live-Podcast von Blitzlichtgewitter sprach er gemeinsam mit seiner Partnerin Lena Goldstein über den Streit, der in der Show völlig aus dem Ruder gelaufen war. Dabei bezeichnete Umut sein Verhalten als einen schweren Fehler, der nicht in Ordnung gewesen sei. "Mir tut das wirklich von Herzen leid. Das war ein Fehltritt", erklärte er im Gespräch. Gleichzeitig schilderte er, wie es zu dem Ausraster kam. Aussagen über seine Partnerin und deren Kind hätten ihn in diesem Moment so stark aufgewühlt, dass er impulsiv reagiert habe. Eine Rechtfertigung soll das für ihn aber ausdrücklich nicht sein. Wegen vertraglicher Vorgaben und nach anwaltlicher Beratung hätten sie sich bislang nicht öffentlich äußern können.

Als Auslöser für seine heftige Reaktion nannte Umut belastende Erlebnisse mit seinem Vater in der Kindheit. Trotzdem stellte er klar: Provokationen oder Beleidigungen würden sein Handeln nicht entschuldigen, er müsse dafür selbst die Verantwortung übernehmen. Nach dem Vorfall habe er mit einem Psychologen gesprochen und sich intensiv mit den Ursachen beschäftigt. Wie Lena daraufhin schilderte, habe ihr Partner ganze drei Wochen lang stark unter seinem Verhalten gelitten. Sie habe ihm deutlich gesagt, dass er zu weit gegangen sei. Getroffen habe ihn vor allem, dass Rafi Rachek (36) aus ihrer Sicht die Tochter zum Thema gemacht habe. Weil Umut früher seine Mutter nicht vor seinem Vater habe schützen können, wolle er heute seine eigene Familie umso mehr beschützen. Die Attacke hätte dennoch nicht passieren dürfen, betonte Lena. Sams Management hätten die beiden nach eigenen Angaben nach ihrem Auszug aus der Show um ein Gespräch gebeten, aber eine Absage bekommen.

Der Vorfall ereignete sich in Folge sieben von "#CoupleChallenge". Rafi hatte Lenas Tochter in einem Streit thematisiert. Daraufhin ging der 29-Jährige zunächst verbal auf Sam los, bevor die Situation mit dem Spucken endgültig eskalierte. Rafi zog Sam aus dem hitzigen Wortgefecht, während Mitarbeiter der Produktion eingriffen und die Teilnehmer voneinander trennten. Für Umut und Lena war die Teilnahme an der Realityshow damit sofort beendet: Sie mussten das Camp ohne Aussprache verlassen. Im Podcast verriet Umut nun, dass er Sam gerne direkt geschrieben hätte. Er sei sich jedoch nicht sicher gewesen, wie eine persönliche Nachricht bei ihm angekommen wäre. Mit seiner öffentlichen Erklärung wolle er deshalb ausdrücklich die Verantwortung für den Vorfall übernehmen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Sam Dylan und Umut Tekin

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Goldstein und Umut Tekin in der Türkei bei seiner Familie, Juni 2026