Alessandra diniert 20 Jahre später wieder mit Ex Tommy Haas

Ein Tisch, zwei Teller und jede Menge Vergangenheit: Alessandra Meyer-Wölden (43) und Tommy Haas (48) setzen sich fast 20 Jahre nach ihrem kurzen Liebescomeback noch einmal gemeinsam zum Essen zusammen – und diesmal läuft dabei auch noch die Kamera mit. Wie Bild berichtet, nehmen das Model und der frühere Tennisprofi an der Show "Eating With My Ex VIP" teil, die am 3. November 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Paramount+ an den Start geht. Bei Vorspeise, Hauptgang und Dessert soll sich das einstige Paar den Themen stellen, die lange unausgesprochen blieben: der gemeinsamen Beziehung, dem Liebes-Aus und all den Fragen, auf die es bis heute keine Antwort gab. Für den Sportler ist der Auftritt zudem eine echte Premiere – es handelt sich um sein erstes großes Reality-TV-Projekt überhaupt.

Kennengelernt hatten sich die beiden Ende der 1990er-Jahre, als Alessandra noch ein Teenager war. Der Tennisstar gilt als ihre erste große Liebe. Von 1999 bis April 2003 waren die zwei ein Paar, 2006 gaben sie ihrer Romanze noch einmal für kurze Zeit eine Chance. Genau solche Geschichten stehen im Mittelpunkt des Formats: In der dreiteiligen Show treffen prominente Verflossene bei einem sehr persönlichen Abendessen aufeinander. Sie blicken zurück, sprechen alte Konflikte an und müssen am Ende entscheiden, ob ein freundschaftlicher Neustart möglich ist – oder ob sie endgültig getrennte Wege gehen. Nach dem Auftakt am 3. November folgen die weiteren Episoden im Wochenabstand am 10. und 17. November auf Paramount+.

Neben Alessandra und Tommy nehmen weitere bekannte Verflossene an dem Dinner-Experiment teil. Mit dabei sind unter anderem Mario Basler (57) und Doris Büld sowie Natascha Ochsenknecht (62) und Umut Kekilli (42). Nach dem Liebes-Aus mit der Unternehmerin war Tommy rund 20 Jahre lang mit der US-Schauspielerin Sara Foster (45) liiert. Aus der Beziehung gingen zwei Töchter hervor, 2024 trennte sich das Paar. Der frühere Tennisstar lebt inzwischen in Florida, während Sara mit den Kindern in Los Angeles zu Hause ist. Ganz getrennt wohnen die beiden aber offenbar nicht immer: In einem Podcast erzählte die Schauspielerin in diesem Jahr, dass die Familie zeitweise wieder unter einem Dach lebt, wenn Tommy in Los Angeles ist.

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Imago Alessandra Meyer-Wölden und Tommy Haas im Vergnügungspark Busch Gardens in Tampa, 22.08.1999

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Getty Images Tommy Haas und Sara Foster mit ihrer Tochter bei der BMW Open Players Night 2013