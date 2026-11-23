Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) müssen ihre geplanten gemeinsamen Auftritte in Sachsen absagen. Wie TAG24 berichtet, werden die beiden Anfang Dezember weder in Dresden noch in Chemnitz auf der Bühne stehen. Ursprünglich sollte das ehemalige Ehepaar am 2. Dezember im Dresdner Parkhotel auftreten, einen Tag später war eine weitere Show im Carlowitz Congresscenter in Chemnitz vorgesehen. Beide Veranstaltungen wurden nun ersatzlos gestrichen. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden. Zu den Hintergründen hielt sich der Veranstalter auf Nachfrage des Portals bedeckt und erklärte lediglich, die Auftritte seien "aus produktionstechnischen Gründen leider abgesagt" worden. Ob möglicherweise zu wenige Eintrittskarten verkauft wurden und die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückblieb, ist bislang nicht bestätigt. Der tatsächliche Grund für die kurzfristigen Absagen bleibt somit unklar.

Die Begründung des Veranstalters wirft allerdings Fragen auf. Wie TAG24 einordnet, wird der Verweis auf produktionstechnische Gründe bei abgesagten Shows häufig dann verwendet, wenn sich im Vorfeld nicht genügend Eintrittskarten verkauft haben. Ob auch bei Oliver und Sandy eine zu geringe Nachfrage ausschlaggebend war, bleibt jedoch reine Spekulation. Weder liegen konkrete Zahlen zum Ticketverkauf vor, noch wurde näher erklärt, welche technischen oder organisatorischen Probleme die Auftritte verhindert haben sollen. Auch von den beiden selbst gibt es bislang keine Stellungnahme. Für ihre Fans in Dresden und Chemnitz bleibt deshalb vorerst offen, weshalb die geplanten gemeinsamen Abende nicht stattfinden können.

Oliver und Sandy waren mehrere Jahre miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Für den Entertainer, der mittlerweile insgesamt fünf Kinder hat, war das Model die erste Frau, mit der er eine Familie gründete. Während die geplanten gemeinsamen Shows nun ausfallen, stand Oliver erst am vergangenen Samstag, dem 21. November, in Leipzig auf der Bühne. Dort trat er allerdings nicht mit seiner Ex-Frau auf, sondern an der Seite seines Podcastkollegen Pietro Lombardi (34). Für Schlagzeilen sorgte der Abend dennoch, denn die Veranstaltung wurde von einem Eklat überschattet: Sänger Menowin Fröhlich (39) fühlte sich während seines Auftritts offenbar provoziert und verließ daraufhin die Bühne. Während es in Leipzig also zu einem unerwarteten Zwischenfall kam, müssen die Fans in Dresden und Chemnitz nun ganz auf einen Auftritt des Comedians verzichten.

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

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Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, November 2012

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