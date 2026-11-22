Sandy Meyer-Wölden (43) ist offenbar schon mitten in die Weihnachtsvorbereitungen eingetaucht. Am Montag nahm das Model seine Follower in seiner Instagram-Story zu später Stunde mit auf eine festliche Shoppingtour. In dem Geschäft, das Sandy besuchte, reiht sich ein dicht geschmückter Tannenbaum an den nächsten. Dicht geschmückte Tannen, leuchtende Weihnachtsfiguren und zahlreiche winterliche Dekorationsartikel füllen dort die Verkaufsfläche. Bei der Suche richtet sich Sandy allerdings nicht nur nach ihrem eigenen Geschmack. Der neue Baum soll vor allem bei ihren Kindern gut ankommen. "Wir haben heute noch einiges vor! Auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum, der den Kinderwünschen gerecht wird!", schrieb sie zu ihrem Clip. Damit macht sie deutlich, dass die Auswahl zur Familienentscheidung werden soll.

An Inspiration mangelt es in dem Geschäft jedenfalls nicht. Sandy zeigt eine ganze Reihe unterschiedlicher Dekowelten, zwischen denen ihre Kinder wählen könnten. Wer es kräftig mag, findet Bäume in leuchtendem Rot mit großen Blüten und Kugeln. Andere Tannen sind bunt und verspielt mit Spielzeug, Süßigkeiten und auffälligen Figuren behängt. Daneben stehen elegante Varianten in Weiß, Silber und Gold. Auch rund um die Bäume ist jeder freie Platz weihnachtlich gestaltet: Eulen und Rentiere stehen zwischen verschneiten Zweigen, Zapfen und Weihnachtsmännern. Übergroße Zuckerstangen ragen aus den Auslagen hervor, während über einem rot-weißen Bereich sogar ein rotes Modellflugzeug hängt. Welcher Stil ihren fünf Kindern am besten gefällt und für welchen Baum sich die Familie schließlich entscheidet, verrät Sandy in ihrer Story noch nicht.

Als Mutter von fünf Kindern hat Sandy bei der Weihnachtsplanung so einige unterschiedliche Wünsche zu berücksichtigen. Mit den Feiertagen beschäftigt sich auch Sandys Ex-Mann Oliver Pocher (48) bereits. Der Komiker hatte zuletzt überlegt, den Heiligabend gemeinsam mit seinen beiden Söhnen aus seiner Ehe mit Amira Aly (34) in Köln zu verbringen. Seine möglichen Reisepläne rund um Weihnachten waren auch Thema in Sandys und Olivers gemeinsamem Podcast "Die Pochers! Live". Dort sprachen die beiden darüber, wie der Ablauf nach dem Fest aussehen könnte. Thema war dabei auch die Frage, ob Oliver nach den Feierlichkeiten am 25. Dezember noch weiterfliegen könnte. Während Sandy nun also nach einer Weihnachtsbaumgestaltung sucht, die ihren fünf Kindern gefällt, muss Oliver noch klären, wie er die Festtage und eine mögliche anschließende Reise zeitlich miteinander verbindet. Wie die Weihnachtstage bei den beiden und ihren Kindern am Ende genau aussehen werden, ist bislang noch offen.

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Imago Sandy Meyer-Wölden beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

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