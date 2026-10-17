Amy Winehouse wollte mit Blake Fielder-Civil viele Kinder

Kurz nach ihrer Hochzeit mit Blake Fielder-Civil (44) im Jahr 2007 hatte Amy Winehouse (†27) ganz konkrete Vorstellungen von ihrer Zukunft. Die Sängerin wünschte sich mit ihrem damaligen Ehemann eine große Familie und hätte für Nachwuchs offenbar sogar ihre Karriere zurückgestellt. Das geht aus einem bislang unveröffentlichten Interview hervor, das nur drei Tage nach der Trauung geführt und nun vom Sunday Times Magazine veröffentlicht wurde. Darin erklärte die "Back to Black"-Interpretin: "Wir wollen jede Menge Kinder haben. Wenn ich schwanger wäre, wäre es das gewesen." Doch Amy sprach nicht nur über ihren Kinderwunsch. Gefragt, ob sie sich auch 30 Jahre später noch an Blakes Seite sehe, antwortete die Musikerin mit einem düsteren Satz: "Ich weiß, dass wir gemeinsam sterben werden." Als nachgehakt wurde, ob sie damit ein gemeinsames Lebensende im Alter meine, bestätigte sie dies mit einem klaren "Ja". Damals schien sie somit fest davon überzeugt zu sein, dauerhaft mit Blake zusammenzubleiben.

Ihre langfristigen Pläne begründete Amy in dem Gespräch mit ihren tiefen Gefühlen für Blake. "Man kommt an einen Punkt, an dem man merkt, dass man wirklich mit niemand anderem zusammen sein will. Es ist so: Warum sollte man jemals mit jemand anderem zusammen sein wollen, versteht ihr, was ich meine? Wenn man in jemanden verliebt ist", führte sie gegenüber dem Sunday Times Magazine aus. Die erhoffte gemeinsame Zukunft blieb jedoch aus. Amy und der frühere Videoproduktionsassistent hatten 2007 geheiratet, ließen sich aber schon 2009 wieder scheiden. Kinder bekamen die beiden nicht. Zwei Jahre nach dem Ehe-Aus, am 23. Juli 2011, starb Amy im Alter von 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung.

Auch nach dem Ende ihrer Ehe rissen die Verbindungen zwischen Amy und Blake nicht ab – die beiden blieben bis in die letzte Phase ihres Lebens in Kontakt. Ihr letztes persönliches Treffen fand etwa fünf Monate vor Amys Tod statt und dauerte mehrere Stunden. Blake kämpfte zu diesem Zeitpunkt weiterhin gegen seine Drogensucht. Später saß er wegen eines Einbruchs und eines Waffendelikts erneut im Gefängnis. Auch während seiner Haft brach der Kontakt zwischen den Ex-Partnern nicht vollständig ab: Sie hielten über Briefe und Telefonate Verbindung. So standen Amy und Blake auch nach ihrer Scheidung weiterhin im Austausch, obwohl sich ihre Wege als Ehepaar längst getrennt hatten. Die Zukunft, von der Amy in dem kurz nach der Hochzeit aufgezeichneten Interview gesprochen hatte, nahm damit einen ganz anderen Verlauf.

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ActionPress Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil

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Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse mit Blake Fielder-Civil bei den MTV Movie Awards 2007