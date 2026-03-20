Blake Fielder-Civil enthüllt letzte Worte an Amy Winehouse

15 Jahre nach Amy Winehouse (†27)' Tod: Blake Fielder-Civil (43) spricht im Podcast "We Need to Talk" mit Gastgeber Paul Brunson über die letzten Monate vor dem Tod seiner Ex-Frau und offenbart dabei bisher unbekannte Details. Blake bestreitet jegliches Fehlverhalten und betont, dass "Amy bis zum allerletzten Moment ihres Lebens selbstbestimmt gehandelt habe." Weiter: "Wie ich immer gesagt habe: Ich drücke mich nie vor meiner Verantwortung. Wenn ich etwas getan habe, stehe ich dazu." Das letzte persönliche Treffen der beiden fand etwa fünf Monate vor Amys Tod statt, während Blake noch mit seiner Drogensucht kämpfte. "Es war ein Fall von 'Ich sehe dich bald, und ich werde beim nächsten Mal besser sein'", erinnerte sich der Musiker an das mehrstündige Treffen, bei dem die beiden "so vertraut wie immer" gewesen seien. Auch als Blake erneut im Gefängnis saß – wegen eines Einbruchs und eines Waffendelikts – blieben er und Amy in Kontakt und tauschten Briefe und Telefonate aus.

Blake gibt neue Einblicke in seine Sichtweise auf die Beziehung zu seiner Ex-Frau und die Umstände, die letztendlich zu ihrem Tod führten. Er räumte ein, dass er zwar derjenige war, der sie zum Heroinkonsum gebracht hatte, "unsere Liebe aber nichts mit der Sucht zu tun hatte und die Sucht nichts mit unserer Liebe." In ihrem letzten Brief an Blake schlug Amy vor: "Lass es uns wirklich als Freunde versuchen", soll die Sängerin geschrieben haben, wobei der Brief voller Zuneigung und Kosenamen gewesen sei. Blake antwortete ihr, doch seine Nachricht erreichte Amy vermutlich nie mehr. Am 23. Juli 2011 versuchte er mehrmals, sie mit seinem angesammelten Telefonguthaben aus dem Gefängnis anzurufen, doch niemand ging ans Telefon. Kurz darauf überbrachten ihm Gefängnisbeamte die tragische Nachricht von ihrem Tod. Zunächst glaubte Blake, es handle sich um einen "Scherz", wie er im Interview erzählte, bis ihm klar wurde, dass seine "beste Freundin" wirklich nicht mehr da war.

Blake, der sich selbst als "bequemen Sündenbock" für Amys Absturz bezeichnet, hatte im gleichen Podcast bereits erklärt, dass er zwar eine Rolle in ihrer Geschichte gespielt habe, Amy aber auch eigene Entscheidungen getroffen habe. Die beiden hatten sich 2005 kennengelernt und 2007 in Miami geheiratet, bevor sie sich 2009 scheiden ließen. Amy starb an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie zwar von Drogen losgekommen war, aber weiterhin unter Bulimie und Alkoholproblemen litt. Blake ist überzeugt, dass sie heute noch in seinem Leben wäre, wenn die Sängerin noch am Leben wäre – ob als Paar oder nicht, sei dahingestellt. "Es war nie endgültig vorbei" zwischen ihnen, betonte er im Gespräch mit Moderator Paul Brunson.

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Getty Images Amy Winehouse mit Blake Fielder-Civil bei den MTV Movie Awards 2007

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Roger Kisby / Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse und ihr damaliger Freund Blake Fielder-Civil