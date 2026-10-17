BTS überrascht Jimin während Konzert mit Geburtstagsfeier

Neun Jahre mussten die chilenischen Fans warten – am 14. Oktober 2026 war es endlich so weit: BTS standen wieder in Santiago auf der Bühne. Für RM (32), Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), Jimin (31), V (30) und Jungkook (29) war es das erste Konzert in dem südamerikanischen Land seit 2017 und zugleich der Startschuss für ihre dortigen "ARIRANG"-Shows. Besonders im Mittelpunkt stand an diesem Abend Jimin, der einen Tag zuvor seinen 31. Geburtstag gefeiert hatte. Seine Bandkollegen überraschten ihn mitten im Konzert, setzten ihm eine Krone auf den Kopf und stimmten gemeinsam mit den rund 69.000 Besuchern "Happy Birthday" an. Im Publikum reckten die Fans herzförmige Glückwunschbotschaften in die Höhe und skandierten Jimins Namen. Die überwältigende Zuneigung rührte den Sänger zu Tränen, die er sich schließlich aus den Augen wischte. Videos dieses emotionalen Moments gingen anschließend auf X und Reddit viral.

Schon Tage vor dem Konzert war die Aufregung in Santiago groß. Ab dem 12. Oktober kamen die ersten Fans vor dem Stadion zusammen, am Tag des Auftritts bildeten sich bereits am frühen Morgen lange Schlangen. Als BTS um 20:05 Uhr schließlich die Bühne betraten, empfingen die Fans die sieben Musiker mit tosendem Applaus. Laut allkpop wandten sie sich anschließend mit den Worten an das Publikum: "Es hat neun Jahre gedauert, bis wir zurückgekommen sind, also wird das eine unglaubliche Show." Wie La Tercera berichtete, hielten die Besucher bei der Geburtstagsüberraschung gelbe, herzförmige Schilder hoch. Schon nach den Proben soll Jimin laut ADN Radio Blumen, Luftballons und eine Torte vom Produktionsteam bekommen haben. Neben Songs des aktuellen Albums "ARIRANG" sorgten BTS mit älteren Hits wie "Save ME" und "RUN" für Nostalgie.

Auch hinter den Kulissen ging die Feier für den Sänger weiter: Das Team schmückte den Warteraum mit Luftballons und stellte eine Torte für ihn bereit. J-Hope teilte in seiner Instagram-Story zudem ein Foto, auf dem Jimin einen Blumenstrauß seines Vaters in den Händen hält. Die beigefügte Karte beginnt laut allkpop mit den Worten: "An meinen geliebten Sohn." Im Netz zeigten sich die Fans von den Tränen des Musikers gerührt. "Wenn Jimin weint, weine ich auch", schrieb ein Nutzer auf Reddit. Am 16. und 17. Oktober stehen für BTS weitere Konzerte im Estadio Nacional in Santiago an. Die Genehmigung für die Auftritte war zuvor längere Zeit umstritten, da Bedenken hinsichtlich des Schutzes des Stadionrasens bestanden. Fans hatten deshalb in mehreren chilenischen Städten demonstriert und sich dafür eingesetzt, dass die Konzerte wie geplant stattfinden können.

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Getty Images Jimin, BTS-Star

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Getty Images BTS treten beim Comeback-Konzert am Gwanghwamun Square in Seoul auf

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Instagram / uarmyhope BTS im August 2025