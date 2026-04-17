BTS in Aufruhr: Comeback-Album "ARIRANG" wurde vorab geleakt

Für BTS gibt es kurz vor dem Release ihres fünften Studioalbums "ARIRANG" unerfreuliche Nachrichten: Teile des Albums sind offenbar bereits vorab im Netz aufgetaucht. Wie Billboard berichtet, soll ein anonymer Account auf der Plattform X Audiodateien, Songtexte und Bilder aus dem noch unveröffentlichten Album gepostet haben. Die Agentur der Gruppe, BigHit Music, reagierte umgehend und hat rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen den mutmaßlichen Leaker vorzugehen.

Konkret hat BigHit Music demnach bei einem US-amerikanischen Gericht eine Vorladung beantragt, mit der die Identität der Person hinter dem anonymen Account aufgedeckt werden soll. Sobald diese bekannt ist, will die Agentur laut Billboard voraussichtlich eine Zivilklage in Korea anstrengen. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das Problem der unbefugten Verbreitung unveröffentlichter Inhalte – BigHit Music machte deutlich, dass der Schutz des geistigen Eigentums der Gruppe oberste Priorität habe, wie Allkpop berichtet.

BTS befinden sich derzeit mitten in einem vielbeachteten Comeback. Mit ihrem Song "Swim" landeten sie zuletzt einen globalen Hit und erhielten dafür gleich mehrere Nominierungen für die American Music Awards 2026, darunter in der Kategorie "Artist of the Year". Der Leak von "ARIRANG" trifft die Gruppe damit in einer Phase, in der die Erwartungen der weltweiten Fangemeinde besonders hoch sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS mit V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook und RM beim Konzert auf dem Gwanghwamun Square in Seoul am 21. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS im November 2017

Anzeige