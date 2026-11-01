Bitter für Fans – BTS sollen Coachella 2027 abgesagt haben

BTS sollen die Chance auf ihren ersten gemeinsamen Coachella-Auftritt ausgeschlagen haben. Wie TMZ berichtet, wollten die Veranstalter RM, Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), Jimin, V und Jungkook (29) für die Festivalausgabe 2027 im kalifornischen Indio gewinnen. Die Gespräche mit den K-Pop-Stars hätten jedoch zu keiner Einigung geführt. Damit dürfte eine Premiere der sieben Musiker bei dem berühmten Festival vorerst ausbleiben. Weshalb BTS das Angebot abgelehnt haben sollen, ist bislang völlig unklar. Weder BTS selbst noch ihre Managementfirma HYBE haben sich bisher öffentlich zu dem Bericht geäußert. Das Festival findet im kommenden Jahr an zwei Wochenenden statt, nämlich vom 9. bis 11. April und vom 16. bis 18. April.

Goldenvoice, das Unternehmen hinter Coachella, soll sich bereits seit Monaten um einen großen Auftritt von BTS bemüht haben. Laut The Korea Herald blieben die Verhandlungen letztlich ohne Vertrag. Die angebliche Absage beruht bislang allein auf Angaben von Branchenquellen, die nicht namentlich genannt werden. Die Musiker sind offenbar nicht die Einzigen, die abgewunken haben: Auch Rage Against the Machine und Miley Cyrus (33) sollen eine Einladung für 2027 abgelehnt haben. Mit Dua Lipa (31), SZA (36) und Tame Impala stehen die Veranstalter dagegen Berichten zufolge kurz vor einer Einigung. Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme aber noch nicht. Zur geplanten Festivalzeit haben BTS ohnehin einiges zu tun. Ihre "Arirang"-Welttournee, die im April 2026 in Südkorea startete, soll noch bis März 2027 laufen – und erst kurz vor Coachella zu Ende gehen.

Vor ihrem Comeback hatten BTS ihre gemeinsamen Aktivitäten fast vier Jahre lang weitgehend ruhen lassen. In dieser Zeit absolvierten die sieben Mitglieder nacheinander ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea. Im März 2026 meldeten sie sich dann mit dem Album "Arirang" als Gruppe zurück und landeten damit direkt auf Platz eins der Billboard 200. Im Juli sorgte die Band erneut für Schlagzeilen, als sie ihre Musik nicht für die Grammys 2027 einreichen wollte. Laut The Blast erklärten die Musiker damals: "Wir hoffen, dass unsere Musik als das gehört und geliebt werden kann, was sie ist, anstatt nach Region oder Sprache unterteilt zu werden." Mit der angeblichen Coachella-Absage hängt diese Entscheidung laut dem Portal allerdings nicht zusammen.

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Getty Images BTS nehmen bei den American Music Awards den Preis "Artist of the Year" entgegen

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Getty Images Jungkook, Sänger

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Getty Images BTS-Stars V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope, April 2022