Werbedeals auf Instagram: Diese Stars verdienen Millionen

Ein Werbepost auf Instagram kann für Stars ein Millionengeschäft sein – doch wer kassiert eigentlich am meisten? Eine aktuelle Auswertung der Plattform PlayersTime hat untersucht, welche Instagramaccounts kommerziell am wertvollsten sind. Das Ergebnis dürfte manchen überraschen: Weltstars wie Taylor Swift (36) und Zendaya Coleman (30) landen bei den geschätzten Einnahmen pro gesponsertem Beitrag nämlich nicht auf den vorderen Rängen. Stattdessen führen zwei Fußballikonen und ein Musiker das Ranking an. Ganz oben steht Cristiano Ronaldo (41), der für einen einzigen Werbepost potenziell 10,5 Millionen Euro verlangen könnte. Dahinter folgt Lionel Messi (39) auf Rang zwei. Den dritten Platz sichert sich überraschend Musiker Bad Bunny (32), dessen Werbewert pro Beitrag auf rund 8,9 Millionen Euro geschätzt wird. Damit liegt er deutlich vor Zendaya, die den achten Platz belegt, und Taylor auf Rang zwölf. Selbst zwei der weltweit bekanntesten US-Stars müssen sich in diesem Ranking also mehreren internationalen Größen geschlagen geben. Die genannten Summen sind allerdings keine bestätigten Honorare der Promis. Sie beruhen ausschließlich auf Hochrechnungen und zeigen, welches kommerzielle Potenzial ihre Instagramaccounts für gesponserte Inhalte haben könnten.

Besonders kurios: Zendaya schneidet in der Analyse besser ab als Taylor, obwohl sie deutlich weniger Reichweite hat. Der Schauspielerin folgen gut 178 Millionen Menschen auf Instagram, ihre Beiträge sammeln im Schnitt 5,3 Millionen Likes. Daraus ergeben sich geschätzte Einnahmen von 4,7 Millionen Euro pro Werbepost. Taylor hingegen kommt auf mehr als 280 Millionen Follower, ihre Posts erhalten durchschnittlich 4,5 Millionen Likes – für sie errechneten die Experten 4,1 Millionen Euro pro gesponsertem Beitrag. Unangefochten bei der Reichweite bleibt Cristiano: Der Fußballer zählt über 679 Millionen Abonnenten und erreicht im Mittel elf Millionen Likes pro Veröffentlichung. Für das Ranking nahm PlayersTime in 40 Ländern jeweils die 20 meistgefolgten Profile unter die Lupe. In den Top 20 ist dabei auffallend: Es befinden sich nur 5 Accounts weiblicher Promis darunter – 15 Profile gehören männlichen Stars. Berechnet wurden Mittelwerte aus den von Social Cat prognostizierten Preisspannen für gesponserte Posts. Das Ergebnis beschreibt somit lediglich das theoretische Vermarktungspotenzial der Accounts und keine tatsächlich ausgezahlten Summen.

Taylor und Zendaya verbindet übrigens mehr als nur ein Listenplatz: Die Darstellerin war bereits im Musikvideo zu Taylors Hit "Bad Blood" zu sehen. In der Auswertung müssen sich beide allerdings auch gegen mehrere Mitglieder der K-Pop-Gruppe BTS behaupten. V belegt mit möglichen 7,2 Millionen Euro den fünften Rang, Suga landet mit 5,7 Millionen Euro auf Platz sieben. Jin kommt mit 4,2 Millionen Euro auf Position zehn – und damit zwei Plätze vor Popsternchen Taylor. Datenanalystin Silvana Vladimirova von PlayersTime erklärt das starke Abschneiden der südkoreanischen Stars so: "Wir erleben eine Boomphase des Influencermarketings, und Südkoreas Musik-, TV- und Filmindustrie haben sich zu bedeutenden Kräften der globalen Popkultur entwickelt. Da K-Pop und koreanisches Kino weiterhin weltweit Publikum anziehen, dürften ihre größten Stars für internationale Marken noch attraktiver werden."

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Imago Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bei einer FIFA-Pressekonferenz in Zürich 2016

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Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Suga, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope und V von BTS bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford