Das sind die Gewinner der diesjährigen Kids' Choice Awards

Spinnennetz statt Schleimdusche: Bei den Kids' Choice Awards 2026 zog vor allem "Spider-Man: Brand New Day" die Fäden. Der neue Superheldenfilm wurde am Samstag in den Television City Studios in Los Angeles zum beliebtesten Film gekürt. Auch die beiden Hauptdarsteller durften jubeln. Tom Holland (30) holte sich für seine Rolle als Peter Parker alias Spider-Man den Preis als beliebtester Filmschauspieler. Seine Kollegin und Partnerin Zendaya (30) wurde für ihre Darstellung der MJ zur beliebtesten Filmschauspielerin gewählt. Mindestens genauso erfolgreich verlief der Abend für BTS. Die Musiker nahmen gleich drei der begehrten orangefarbenen Blimp-Trophäen mit nach Hause. Sie gewannen als beliebteste Musikgruppe beziehungsweise beliebtestes Duo, für ihren Song "Swim" sowie für ihr Album "Arirang". Durch die Show führte Sänger Alex Warren (26). Übertragen wurde das Spektakel live auf CBS und Nickelodeon sowie für Premium-Abonnenten auf Paramount+.

Auch abseits der beiden großen Gewinner gab es jede Menge prominente Preisträger. Bei den Musikstars setzte sich Rosé (29) als beliebteste Künstlerin durch, bei den Männern holte sich Bruno Mars (41) die Trophäe. Als beliebtester Filmsong wurde "Golden" von EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami (31) aus KPop Demon Hunters geehrt. In dieser Kategorie war auch Ice Spice (26) mit ihrem Track "Big Guy" aus "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" nominiert. Im Fernsehbereich räumte "Percy Jackson and the Olympians" als beliebteste Kinderserie ab. Stranger Things wurde zur beliebtesten Familienserie gewählt, und "SpongeBob SquarePants" sicherte sich den Titel als beliebtester Cartoon. Jenna Ortega (24) und Joe Keery (34) durften sich als beliebteste Familienstars im TV über einen Blimp freuen. Sadie Sink (24) wurde für ihre Schurkenrolle als Jean Grey in "Spider-Man: Brand New Day" ausgezeichnet. Chris Pratt (47) bekam obendrein den Sonderpreis King of Comedy.

Bei den Kids' Choice Awards werden die Lieblinge junger Fans aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Gaming und Sport geehrt. Wer am Ende eine der Trophäen mit nach Hause nehmen darf, entscheidet das Publikum per Abstimmung. In diesem Jahr gab es bei der Show gleich mehrere Premieren: Erstmals war die Verleihung gleichzeitig auf CBS und Nickelodeon zu sehen. Ergänzend konnten Premium-Abonnenten von Paramount+ die Liveübertragung verfolgen. Außerdem wurden mit Watch Party: Kids' Choice, beliebtestes Leinwandduo beziehungsweise -trio und Clutch Player of the Year drei neue Kategorien eingeführt. Den Preis für das beliebteste Leinwandduo bekamen Ginnifer Goodwin (48) und Jason Bateman (57). Sie leihen in "Zootopia 2" den Figuren Judy Hopps und Nick Wilde ihre Stimmen. Der Animationsfilm wurde außerdem zum beliebtesten Animationsfilm gewählt. Natürlich durfte auch die Musik nicht fehlen: Zwischen den traditionellen Schleimattacken standen Jamie Miller, JYT, Sofi Tukker und Ashe auf der Bühne und sorgten für Stimmung im Saal.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, Juni 2026

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Getty Images Suga, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope und V von BTS bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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