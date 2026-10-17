Chris Appleton ist dank "Strictly Come Dancing" in Topform

Lange hat es nicht gehalten: Schon in der ersten Woche wurde Chris Appleton (43) bei "Strictly Come Dancing" aus der Show gekickt. Dennoch hat er die Zeit dort sichtlich genossen und vor allem genutzt, um seinen ohnehin schon gut trainierten Körper noch mal richtig zu pushen. Durch das wochenlange intensive Training auf dem Parkett verlor er nach eigenen Angaben trotzdem 30 Pfund – umgerechnet rund 14 Kilogramm. Wie er zu einem Vorher-Nachher-Bild auf Instagram schreibt, habe er Tanzen vor seiner Teilnahme an der Show immer nur als Entertainment gesehen. Doch die körperliche Anstrengung, die der Sport erfordere, sei "etwas ganz anderes".

Seine Tanzpartnerin Amy Dowden (36) ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag mit einem Flammen-Emoji zu kommentieren. Andere Promis wie "Loose Women"-Star Denise Welch ließen es sich nicht nehmen, den Stylisten aufs Korn zu nehmen. Sie schrieb scherzhaft: "Ist das etwa einer dieser umschnallbaren Oberkörper?" Auch nach dem Ausscheiden ließen es sich Chris und Amy nicht nehmen, sich noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Die beiden wagten sich an die wohl berühmteste Hebefigur der Filmgeschichte – jene aus "Dirty Dancing". Chris schätzt die Zeit an Amys Seite ungemein und schreibt im Netz: "Amy, ich hatte die Zeit meines Lebens."

Nach der Eliminierung bei "Strictly Come Dancing" zeigte Chris sich tapfer. Doch ganz ohne Spuren ging das Ganze nicht an ihm vorbei. In der Begleitsendung "It Takes Two" kämpfte Chris mit den Tränen, als er sich mit Amy einen Zusammenschnitt ihrer schönsten gemeinsamen Momente aus der Show ansah. Er erzählte, dass er seinen Kindern vorleben wolle, sich Herausforderungen zu stellen. Vor den Auftritten habe er gezittert und zeitweise nicht gewusst, ob er sie überhaupt schaffen könne – Amys Lächeln habe ihm in diesen Augenblicken Halt gegeben.

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Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton zeigt Vorher und Nachher nach seiner Teilnahme bei "Strictly Come Dancing"

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Getty Images Chris Appleton, Promi-Friseur

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ActionPress / Backgrid Chris Appleton, Stylist