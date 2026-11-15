Nach Kritik soll Oti Mabuse bei "Strictly" unten durch sein

Oti Mabuse (36) soll mit ihrer offenen Kritik an Strictly Come Dancing bei Verantwortlichen der BBC-Sendung angeeckt sein. Seit dem Start der neuen Staffel im September analysiert die ehemalige Profitänzerin die Auftritte gemeinsam mit ihrem Ehemann Marius Iepure (44) im Podcast "The Fifth Judge". Ihre deutlichen Urteile sollen hinter den Kulissen jedoch als illoyal empfunden werden. Ein Insider behauptete gegenüber The Sun: "Otis Kommentare wurden von einigen tatsächlich als ziemlich unvorteilhaft wahrgenommen. Sie hat sich nicht zurückgehalten, war beinahe zu ehrlich und erweckte den Eindruck, die Sendung schlechtzureden." Für die Tänzerin könnte das ernste Folgen haben: Seit ihrem Abschied als Profi im Jahr 2022 war sie mehrmals als Choreografin zur Show zurückgekehrt. Damit soll vorerst Schluss sein: Laut dem Informanten werde die Tänzerin wohl keine neue Einladung bekommen, bis sich das angespannte Verhältnis zur Show wieder entspannt hat.

Auslöser für den Ärger war vor allem Otis Abrechnung mit der Punktevergabe. In "The Fifth Judge" erklärte sie: "Die Bewertung war verrückt. Ich glaube, einige wurden massiv unterbewertet. Es war so unangenehm anzusehen, und dann fand ich, dass andere massiv überbewertet wurden." Vor allem die niedrige Note, die Craig Revel Horwood an Cach Mercer vergeben hatte, stieß ihr sauer auf. Shirley Ballas und Craig warf Oti sinngemäß vor, darum zu konkurrieren, wer das strengere Jurymitglied sei. Die harte Arbeit der Promis und Profis gerate dabei in den Hintergrund. Ein Insider betonte gegenüber The Sun: "Es war ziemlich enttäuschend für diejenigen, die sie unterstützt haben. Sie wird wahrscheinlich nicht wieder gebeten, mit der Show zu arbeiten, bis sich die Wogen geglättet haben." Eine weitere Quelle verteidigte Oti jedoch: Sie habe niemanden verletzen wollen und nur professionelles Feedback nach dem Vorbild der Jury gegeben. Laut Daily Mail äußerten sich weder Oti noch die Sendung zunächst offiziell.

Otis Verbindung zu "Strictly Come Dancing" bleibt trotz ihres Ausstiegs auch familiär bestehen. Ihre ältere Schwester Motsi Mabuse (45) gehört nach wie vor zur Jury der Show und bewertet dort an der Seite von Craig und Shirley die Tänze der Kandidaten. In ihrer Podcastkritik nahm Oti die Wertungen zwar ausführlich auseinander, ging auf Motsi selbst aber kaum ein. Die beiden Schwestern gelten als eng miteinander verbunden, sprechen jedoch auch offen darüber, dass es zwischen ihnen gelegentlich zu Konflikten kommt. Mit Marius bildet Oti nicht nur privat ein Team: Als Duo sitzen die Eheleute für "The Fifth Judge" auch gemeinsam vor dem Mikrofon und nehmen die Leistungen der Tanzpaare Woche für Woche unter die Lupe. Zuletzt hatten Oti und Marius zudem bekannt gegeben, ihr zweites Kind zu erwarten. Zugleich hatte die Tänzerin angekündigt, sich auf lange Sicht aus dem Showbusiness zurückziehen zu wollen.

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Getty Images Oti Mabuse bei den BAFTA Television Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London

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Instagram / otimabuse Schwangere Oti Mabuse und Ehemann Marius Iepure

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