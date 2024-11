Emotional: Chris Appleton öffnet sich über spätes Coming-out

Chris Appleton (41) spricht offen über seinen "unglaublich schwierigen" Weg zur Selbstfindung. In der neuesten Folge von Bethenny Frankels (54) Podcast "Just B" erzählt der Starfriseur, dass er sich erst im Alter von 26 Jahren outete. Zu diesem Zeitpunkt zog er mit seiner damaligen Freundin die beiden gemeinsamen Kinder groß. "Ich hatte eine Partnerin, mit der ich fast neun Jahre zusammen war, und dachte, ich hätte alles im Griff. Alle anderen dachten das auch", erklärt Chris. Er erinnert sich, wie er den Verlust eines Teils von sich selbst betrauern musste, um seine wahre Identität zu finden.

Trotz aller Schwierigkeiten war Katie in dieser Zeit "unglaublich unterstützend", und die beiden pflegen noch immer eine enge Beziehung. Chris begann seine Karriere als Friseur mit 13 in Leicester, England, wo er seine jetzige Ex-Partnerin kennenlernte und mit ihr die beiden Kinder Billy (21) und Kitty-Blu (20) bekam. Der Stylist, der heute unter anderem Kim Kardashian (44) und Jennifer Lopez (55) zu seinen Kundinnen zählt, berichtet im Gespräch mit Bethenny: "In der Schule wurde ich oft gemobbt, weil die Leute sagten, ich sei schwul, weil ich Haare frisierte". Chris fährt fort: "Aber es steckt so viel Kraft darin, authentisch zu leben und wirklich man selbst zu sein. Als ich die Scham losließ, änderte sich mein Leben grundlegend."

Und Chris scheint weiterhin nicht vor schwierigen Entscheidungen und Veränderungen zurückzuschrecken. Nach gerade mal sieben Monaten Ehe reichte der Unternehmer vor einem knappen Jahr die Scheidung von seinem Ehemann Lukas Gage (29) ein und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund. Die beiden hatten sich nach nur zwei Monaten Beziehung heimlich in Las Vegas das Jawort gegeben. Lukas sprach im Nachhinein in einer Episode von "Watch What Happens Live With Andy Cohen" über die Blitzhochzeit und behauptete, er habe damals in einer "manischen Episode" gesteckt. "Ich weiß nicht genau, was mir durch den Kopf ging. Aber wir leben und wir lernen", reflektierte der "White Lotus"-Star.

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton, Promi-Friseur

Instagram / chrisappleton1 Lukas Gage, Kim Kardashian und Chris Appleton

