Ian McKellen überrascht mit Halloween-Auftritt in Tanzshow

Ian McKellen (87) mischt die Halloween-Ausgabe von Strictly Come Dancing auf. Der Schauspieler hat einen Gastauftritt in der britischen Tanzshow. Zu sehen ist er in einer gruseligen Einlage der Tanzprofis. Im Mittelpunkt der Inszenierung stehen die Profitänzer Alexis Warr und Nikita Kuzmin (28). Die beiden erleben zunächst ein romantisches erstes Date, doch der Abend nimmt schnell eine düstere Wendung: Nikita wird als Vampir enttarnt. Danach stoßen auch die übrigen Profis dazu und machen die Szene zu einem großen Gruseltanz. Welchen Part Ian in dem unheimlichen Szenario übernimmt, bleibt vor der Ausstrahlung allerdings streng geheim. Sein kurzer Gastauftritt soll das Publikum während der Halloween-Show überraschen. Fest steht damit nur, dass der 87-Jährige kein regulärer Kandidat ist, sondern die vampirhafte Darbietung mit einem Cameo ergänzt.

Auch bei den Auftritten der prominenten Kandidaten dreht sich alles um Halloween. Bethany Antonia und ihre Tanzpartnerin Nancy Xu legen einen Jive zu "I'm In Love With A Monster" aufs Parkett. Lawrence Robb und Jowita Przystal tanzen dagegen einen Tango zu "Ghostbusters". Passend schaurig geht es auch bei Tabby Stoecker und Mark Karmalita zu, die einen Quickstep zu "Black Magic" zeigen. John Nellis und Katya Jones haben sich für einen Tango zu "Dance..." entschieden. Etwas ruhiger wird es bei Dani Dyer (30) und Nikita Kuzmin sowie bei Delta Goodrem (41) und Kai Widdrington: Beide Duos zeigen jeweils einen Wiener Walzer. Die Halloween-Ausgabe läuft bei BBC One und ist zudem über iPlayer abrufbar.

Ian wurde am 25. Mai 1939 geboren und steht seit Jahrzehnten als Schauspieler vor der Kamera und auf der Bühne. Einem großen Publikum wurde er unter anderem als Zauberer Gandalf in "Der Herr der Ringe" und als Magneto in "X-Men" bekannt. Bei "Strictly Come Dancing" kämpft er nun nicht selbst um den Sieg. Stattdessen ergänzt er mit seinem Cameo die Vampirgeschichte der Profis. Doch nicht nur die Samstagsshow hält eine Überraschung bereit. Auch das Prozedere ändert sich: Die Jurymitglieder stimmen dieses Mal direkt für das Duo ab, das den Wettbewerb verlassen muss. Sonst retten sie eines der Paare. Für musikalische Unterhaltung ist in der Sonntagssendung ebenfalls gesorgt: Sängerin Becky Hill wird einen Auftritt hinlegen. Damit bietet das Halloween-Wochenende bei "Strictly Come Dancing" Gänsehautmomente auf mehreren Ebenen – auf dem Parkett und im Dance-off.

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Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

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Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

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ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

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