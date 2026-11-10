Ola Jordan überrascht mit Hoffnung auf "Strictly"-Comeback

Ola Jordan (44) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihren Abschied von Strictly Come Dancing zurück. Fast zehn Jahre lang gehörte die Profitänzerin zum festen Team der britischen BBC-Tanzshow, bevor sie 2015 ausstieg. Heute fragt sie sich, ob diese Entscheidung richtig war. "Die Show hinter mir zu lassen, war ein trauriger Abschnitt meines Lebens und vielleicht etwas, das ich heute bereue. Aber man kann nicht zurückblicken. Ich muss nach vorne schauen", erklärt die 44-Jährige im aktuellen Interview mit Hello!. Ein Comeback im "Strictly"-Universum schließt Ola trotzdem nicht aus, allerdings nicht mehr auf dem Tanzparkett. Dafür fühle sie sich mittlerweile zu alt. Mit einer anderen Rolle könnte sie sich aber anfreunden: Sollte ihr ein Platz in der Jury angeboten werden, wäre sie durchaus offen dafür. Damit eröffnet Ola selbst eine neue Perspektive auf ihre Zukunft in der Sendung.

Wie vertraut sich die "Strictly"-Welt noch immer anfühlt, erlebte Ola erst im vergangenen Monat. Für einen Auftritt in der Begleitsendung "It Takes Two" kehrte sie zur BBC und damit an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Das Wiedersehen mit dem Team habe bei ihr viele schöne Erinnerungen geweckt und sich gut angefühlt. Nach ihrem TV-Besuch hielt sie ihre Gefühle auf Instagram fest: "Es fühlt sich wirklich an, als käme ich nach Hause!" Zugleich bezeichnete Ola den Moment als surreal. Auch abseits der Kameras bekam sie zuletzt Unterstützung aus ihrem alten Umfeld. Gerade in ihrer derzeit schwierigen privaten Situation hätten sich frühere Weggefährten bei ihr gemeldet. "Sogar einige meiner alten Freunde von Strictly haben sich gemeldet, was unerwartet, aber wirklich schön war", berichtet sie gegenüber Hello!. Die unerwarteten Nachrichten aus ihrem früheren Arbeitsumfeld hätten Ola demnach viel bedeutet.

Olas Rückblick fällt in die Zeit nach ihrer Trennung von James Jordan (48). Die beiden lernten sich 1999 kennen, heirateten 2003 und machten 2026 nach 26 gemeinsamen Jahren sowie 22 Ehejahren ihr Liebes-Aus öffentlich. Zunächst waren Ola und James Tanzpartner, ehe aus ihrer beruflichen Verbindung eine Beziehung wurde. Ab 2006 wurden sie gemeinsam als Profis bei "Strictly Come Dancing" bekannt, wobei James die Show noch vor Ola verließ. Auch nach dem Ende ihrer Ehe will sie selbst weitertanzen und Unterricht geben. Dafür steht sie nun vor einer großen Umstellung. "Natürlich muss ich anfangen, nach einem neuen Tanzpartner zu suchen, was schwer sein wird, da ich beruflich ausschließlich mit James getanzt habe, seit ich gerade einmal 17 war", erklärt sie gegenüber Hello!. Das Ex-Paar hat die sechsjährige Tochter Ella. Sie kam im Februar 2020 zur Welt. Bei der Bekanntgabe ihrer Trennung betonten beide, dass das Co-Parenting für sie oberste Priorität habe.

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Getty Images Ola Jordan bei der britischen Galavorführung von "Toy Story 5" am 14. Juni 2026 in London

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Imago Steve Backshall und Ola Jordan tanzen am 8. November 2014 bei "Strictly Come Dancing"

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