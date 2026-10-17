Christian im Halbfinale: "Promi Big Brother"-Fans geschockt

Christian Lell (42) hat sich bei Promi Big Brother einmal mehr vor einer Nominierung gerettet und damit seinen Platz im Halbfinale gesichert. In der Livearena mussten der ehemalige Fußballprofi und seine Mitbewohner in einem Käfig auf bunten Bändern balancieren – den Boden zu berühren, war tabu. Die Regel war simpel: Wer am längsten in der Luft blieb, gewann das Spiel und sicherte sich den Nominierungsschutz für die anstehende Entscheidung. Genau dieses Durchhaltevermögen bewies Christian. Er setzte sich gegen die übrigen Kandidaten durch und darf die Show an diesem Abend damit nicht verlassen. Für den Sportler bedeutet der Erfolg, dass er einer weiteren Runde im Haus entgegensehen kann – ganz gleich, wie die Zuschauer über ihn denken.

Der erneute Spielsieg des Ex-Fußballers sorgte bei einigen Zuschauern auf X für Verärgerung und Unverständnis. Einige Fans warfen Sat.1 sogar vor, Christian gezielt in der Show halten zu wollen, weil sich der Sender von ihm weitere Konflikte und Dramen verspreche. "Macht doch einfach gleich Lell jeden Tag safe und spart uns allen die Nerven, Sat.1! Wir wissen doch sowieso alle, dass er nicht gewinnen wird, aber ihn drinnen behalten wollt wegen Drama", schrieb ein Nutzer auf der Plattform. Andere PBB-Fans schlossen sich dem Unmut an und zeigten sich fassungslos darüber, dass ausgerechnet der frühere Bundesligaspieler erneut als Sieger aus dem Spiel hervorging.

Für Christian ist es nicht der erste Triumph in einem Spiel der Livearena. Bereits zuvor hatte sich der frühere Fußballprofi den begehrten Nominierungsschutz sichern können. Durch seinen wiederholten Schutz müssen nun sowohl seine Mitbewohner als auch die Zuschauer weiterhin mit ihm im "Promi Big Brother"-Haus auskommen. Die heftigen Reaktionen in den sozialen Medien machen deutlich, dass sein Verbleib bei Teilen des Publikums besonders umstritten ist. Einige erinnert das Ganze an Gil Ofarims (44) Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp.

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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