Fabio Knez' Kampfabsage: Max Bornmann fühlt sich verarscht

Eigentlich wollte Max Bornmann (30) am Samstag beim vierten Fame Fighting gegen Fabio Knez (33) in den Ring steigen, aber daraus wird nun nichts. In seiner Instagram-Story machte der Realitystar seinem Ärger Luft und erklärte, warum der geplante Kampf ins Wasser fällt: Fabio liege deutlich über dem vereinbarten Gewichtslimit von 92 Kilogramm. Für Max offenbar ein absolutes No-Go. Er fühlt sich von seinem ursprünglich vorgesehenen Gegner regelrecht getäuscht, schließlich habe er selbst ordentlich geschuftet, um für den Fight in Form zu kommen. Er habe sein Gewicht von 107 auf 94 Kilogramm reduziert. In seiner Story schilderte Max, dass Fabio ihm zu Beginn zugesichert habe, das vereinbarte Gewicht problemlos einhalten zu können. Etwa einen Monat vor dem geplanten Duell habe sein Gegner dann allerdings zugegeben, noch rund 105 Kilogramm zu wiegen. Trotzdem zeigte sich Max zunächst entgegenkommend: "Gib den Monat noch mal Gas. Komm mir so weit wie möglich entgegen, falls du Übergewicht haben solltest. Ich werde trotzdem gegen dich kämpfen."

Bei der Pressekonferenz sei die Situation dann jedoch gekippt. Auf die Frage nach seinem aktuellen Gewicht habe Fabio lediglich gelacht und erklärt, mehr als beim letzten Mal auf die Waage zu bringen. Max reagierte darauf fassungslos: "Okay. Wen willst du jetzt verarschen?" Schließlich habe er den Kampf ernst genommen und hart für seinen Auftritt trainiert. "Die Respektlosigkeit. Die kannst du dir sonst wohin schieben", stellte er klar. Anschließend zog Max eine klare Konsequenz und informierte Veranstalter Eugen Lopez (33) sowie das Team über seine Entscheidung: "Dieser Kampf mit ihm wird nicht stattfinden." Ganz ohne Boxkampf muss der Reality-TV-Star allerdings nicht nach Hause fahren. In letzter Minute wurde ein Ersatzgegner organisiert: Statt gegen Fabio anzutreten, wird Max nun gegen Daymian Weiß kämpfen. Seinem Auftritt bei der vierten Ausgabe des Boxformats steht damit trotz der kurzfristigen Absage nichts mehr im Weg.

Kurz vor der Absage zeigte sich Yeliz Koc (32) ausgerechnet von dem Duell zwischen Max und Fabio überrascht. Gegenüber Bild hatte sie verraten: "Ich bin von dem Kampf ehrlicherweise schockiert gewesen. Ich habe absolut nicht damit gerechnet." Locker zuschauen? Für die Influencerin kaum möglich. "Ich werde wahrscheinlich kaum hingucken können", sagte sie. Einen Favoriten wollte Yeliz trotzdem nicht nennen: "Dadurch, dass ich beide kenne, hoffe ich, dass es ohne Blutvergießen einen fairen Gewinner geben wird." Die besondere Würze: Fabio und Max hatten sich schon 2023 in der RTL+-Show Make Love, Fake Love ein TV-Duell um Yeliz geliefert.

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

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Imago Fabio Knez und Max Bornmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit