Wieder mit Smilla zusammen? Daymian Weiß spricht Klartext

Gibt es bei Daymian Weiß und Smilla Eckerle etwa ein Liebescomeback? Auslöser für die Spekulationen vieler Fans ist, dass sich die Ex-Partner in letzter Zeit wieder öfter zusammen zeigen. Nun reagierte der Realitystar in seiner Instagram-Story auf die Gerüchte und stellte unmissverständlich klar, dass eine erneute Beziehung für ihn nicht infrage kommt: Beide hätten sich aus gutem Grund getrennt und ein freundschaftlicher Umgang bedeute keineswegs eine Fortsetzung ihrer Liebe. "Ich verstehe, dass es von außen vielleicht manchmal anders aussieht und dass manche unsere gemeinsame Zeit vermissen. Aber nicht umsonst haben wir uns dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn es wunderschön war und wir viele besondere Momente miteinander erlebt haben, heißt das nicht automatisch, dass es für immer so weitergehen muss", schreibt er. Mit dieser ehrlichen Klarstellung nimmt der Influencer den Gerüchten den Wind aus den Segeln und setzt klare Grenzen.

Für den Realitystar steht fest, dass eine Trennung nicht zwangsläufig in Hass oder öffentlichem Schmutzwäschewaschen enden muss. Da sich das Ex-Paar im Guten getrennt habe, pflege man weiterhin einen respektvollen Kontakt – auch wegen ihres gemeinsamen Hundes. Daymian betonte im Netz, dass ein Tier nach dem Beziehungs-Aus keinesfalls wie ein Gegenstand aufgeteilt werden dürfe und von beiden Liebe brauche. An seine Community richtet er deshalb eine deutliche Bitte: "Also bitte hört auf, in jede gemeinsame Story oder jeden schönen Moment mehr hineinzuinterpretieren, als tatsächlich dahintersteckt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Daymians Liebesleben für Gesprächsstoff sorgt, da ihm bereits bei Are You The One – Reality Stars in Love unterstellt wurde, noch an seiner Verflossenen zu hängen. Beim Boxevent Fame Fighting wies er diese Vermutungen im Gespräch mit Promiflash jedoch strikt zurück und betonte seinen Singlestatus während der Dreharbeiten. Er sei in der Datingshow nicht vergeben gewesen und habe sich voll und ganz auf das Liebesexperiment eingelassen, stellte er klar. Mit seinen aktuellen Aussagen zieht er nun endgültig einen Schlussstrich unter die Gerüchteküche rund um sein Privatleben. Die Verantwortung für den Vierbeiner bleibe reine Freundschaftssache.

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Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

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Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß mit ihrem Hund

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