Demi Moore überrascht Fans mit ungeschminktem Spiegelselfie

Demi Moore (63) begeistert ihre Fans mit einem ganz natürlichen Anblick. Auf einem Spiegelselfie, das am Dienstag auf Instagram veröffentlicht wurde, posiert die Schauspielerin ganz ohne Make-up an der Seite der Hautexpertin Keren Bartov. Statt einer glamourösen Robe trägt Demi zudem lediglich ein schlichtes weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Hose mit Kordelzug. Ihre langen dunklen Haare fallen ihr offen über die Schultern, während sie entspannt in die Kamera lächelt. Besonders ihre jüngste Tochter Tallulah Willis (32) kann ihre Begeisterung über den Look offenbar kaum zurückhalten. In der Kommentarspalte macht sie auch ihre Schwester Scout Willis auf die Aufnahme aufmerksam und schreibt: "Okay, unsere Mutter, verdammt, Scout!"

Mit ihrer euphorischen Reaktion scheint Tallulah genau das auszudrücken, was zahlreiche Betrachter des Fotos denken. Schließlich zeigt sich der "Ghost"-Star auf dem Schnappschuss deutlich zurückhaltender gestylt als bei seinen sonst meist aufwendig inszenierten Auftritten auf dem roten Teppich. Auch andere Nutzer feiern Demis ungeschminktes Aussehen in den Kommentaren. Starstylist Brad Goreski (49) hinterlässt unter dem Instagram-Beitrag mehrere Herz-Emojis. Ein Fan zeigt sich ebenfalls völlig verblüfft und schwärmt: "Was für eine Zauberei ist das?! Einfach wow."

Tallulahs begeisterter Kommentar kommt nur wenige Wochen nach einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt des Mutter-Tochter-Duos. Vor Kurzem besuchten Demi Moore und Tallulah Willis die Step Up Annual Inspiration Awards im Skirball Cultural Center in Los Angeles. Dabei zeigten sich Mutter und Tochter modisch aufeinander abgestimmt in Kostümen von Thom Browne. Demi entschied sich für ein auffälliges Modell mit Strandmotiv, während Tallulah eine graue Variante mit rot-weißen Details trug. Die beiden posierten dort Seite an Seite und strahlten für die Kameras.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jury-Mitglied Demi Moore bei der Premiere von "La Bola Negra" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / keren_bartov Keren Bartov und Demi Moore posieren

Anzeige Anzeige

Getty Images Tallulah Willis und Demi Moore bei den Step Up Inspiration Awards 2026 im Skirball Cultural Center, Los Angeles