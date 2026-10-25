Demi Moore erinnert sich zu gern an Tallulahs Hochzeit

Demi Moore (63) lässt die Hochzeit von Tochter Tallulah Willis (32) noch einmal Revue passieren. Die 32-Jährige gab ihrem Partner Justin Acee am 8. August auf dem Familienanwesen im US-Bundesstaat Idaho das Jawort. Neben der Braut zieht auf den Bildern auf Instagram vor allem die Brautmutter die Blicke auf sich: Demi entschied sich für eine dramatische, trägerlose Robe von Balenciaga in Petrolblau mit voluminöser Schleppe. Dazu kombinierte sie leuchtend blaue Handschuhe und farblich abgestimmte Pumps. Ihr langes Haar trug sie offen.

Auf einem weiteren Schnappschuss ist die "Ghost"-Berühmtheit in einem weißen, strukturierten Minikleid zu sehen, das aus einem eng anliegenden trägerlosen Oberteil und einem skulpturalen Rock besteht. Dazu trug sie spitze weiße Schuhe und posierte vor einem auffälligen Arrangement aus orangefarbenen und roten Blumen. An ihrer Seite posierte Hollywoodstar Lucy Liu (57), die ebenfalls zu den Gästen zählte. "Ich denke immer noch an den wunderschönen Tag zurück, an dem mein Baby Tallulah Justin geheiratet hat. Die Liebe zwischen diesen beiden, die Freude, die sie teilen, und die unglaubliche Gemeinschaft, die sie umgibt, spüre ich auch Monate später noch", kommentierte die stolze Mutter ihren Beitrag.

Tallulah und der Musiker sind seit 2023 ein Paar. Im Dezember 2024 machten sie ihre Verlobung öffentlich. Knapp zwei Jahre später folgte die Hochzeit auf dem Anwesen in Hailey, das für die Familie eine besondere Bedeutung hat: Dort verbrachte die Tochter von Demi und Bruce Willis (71) gemeinsam mit ihren älteren Schwestern Rumer (38) und Scout Willis (35) einen großen Teil ihrer Kindheit.

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Instagram / demimoore Demi Moore und Tallulah Willis

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Getty Images Demi Moore bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Partner Justin Acee, September 2025