Demis Lektionen halfen Tallulah Willis bei Autismus-Diagnose

Tallulah Willis (30) machte vor einigen Monaten ihre Diagnose über Autismus öffentlich. In einem Interview mit Us Weekly äußert die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69), dass sie die Lebensweisheiten ihrer Eltern heute mehr zu schätzen weiß – insbesondere seit sie gelernt hat, mit ihrer neurodiversen Identität umzugehen. "Langsam ist schnell, Tallulah", habe die Schauspielerin früher oft zu ihr gesagt, was sie "gehasst" habe. "Ich habe eine enorme Energie, und ich will immer etwas erledigen. Ich will mich immer sehr schnell bewegen", erklärt Talluah und fügt hinzu: "[Meine Eltern] haben wirklich versucht, mich zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen, was eines der schwierigsten Dinge auf der Welt ist."

Neben Demi habe auch der "Pulp Fiction"-Star seiner Tochter viel mit auf den Weg gegeben. "Eines der schönsten Dinge, die ich entdeckt habe, ist die Fähigkeit, nicht zu streng zu mir zu sein. Das war etwas, das mir mein Vater schon in jungen Jahren beigebracht hat", betont sie. Bruce sei immer ein großer Befürworter des sanften Umgangs mit sich selbst gewesen – was in Bezug auf ihre Diagnose hilfreich für sie sei. "Es gibt keine Pille, es gibt keine Lösung, es gibt keine Möglichkeit, [Autismus] loszuwerden. Es geht darum, einen individuellen Weg für jede Person zu finden und zu gestalten", erklärt Tallulah.

Seit der Bekanntmachung ihrer Diagnose geht die Schauspielerin sehr offen mit dem Thema um. Laut People betrachtet sie Autismus als eine Art "Superkraft" – vor allem da einige kognitive Fähigkeiten bei Autisten stärker ausgeprägt seien. Für Tallulah sei es eine Art Bestätigung gewesen, "dass diese Dinge nicht nur in [ihrem] Kopf sind und dass [sie] nicht zu viel [ist]", verdeutlicht sie und ergänzt: "Es ist ein Gefühl von: 'Ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss mich nur auf eine andere Art und Weise zurechtzufinden."

Getty Images Tallulah Willis und Bruce Willis im Juli 2018

Getty Images Tallulah Willis im September 2024

