James Blunt bei Spielabend mit Ashton & Demi rausgeworfen

James Blunt (52) erinnert sich noch heute gut an einen Spieleabend in Los Angeles, zu dem ihn das damalige Paar Ashton Kutcher (48) und Demi Moore (63) eingeladen hatten. Auf dem Programm stand "Werwolf", ein Gesellschaftsspiel, in dem sich einige Teilnehmer als harmlose Dorfbewohner tarnen, obwohl sie in Wahrheit Werwölfe sind. Genau dieses Täuschungsprinzip steckt auch in "The Celebrity Traitors", jener Show, bei der James nun selbst mitmacht, wie er der BBC erzählte. Seine Runde bei Ashton und Demi endete jedoch abrupt: James musste gehen. Wann das passierte und wer ihn hinauskomplimentierte, möchte der Interpret von "You're Beautiful" nicht verraten.

Warum genau James Blunt damals gehen musste, bleibt sein Geheimnis. Mit dem Spiel selbst habe es jedenfalls nichts zu tun gehabt. "Ich wurde rausgeworfen, aber das hatte nichts mit dem Spiel zu tun – und das ist eine ganz andere Geschichte!", sagte er der BBC. Immerhin dient ihm der Abend nun als Beleg dafür, dass er das Grundprinzip der neuen Sendung bereits bestens kennt. Zudem bezeichnet er sich selbst als großen Fan des Formats. Nun sitzt er selbst am Tisch, neben Jerry Hall (70), Bella Ramsey (23) und Richard E. Grant (69). Besonders gespannt ist James auf die Missionen: "Na ja, das scheint doch der albernste Teil der ganzen Show zu sein, oder? Im Ernst, alles andere ist ziemlich düster und unheimlich. Und dann eine ganze Horde Erwachsener dabei zu beobachten, wie sie im Gras herumwuseln, ist … nun ja, das ist einfach der albernste Teil davon", so James.

Vor der Kamera ist James allerdings kein alter Hase, wie er selbst sagt. Als TV-Erfahrung nennt er vor allem seine Zeit als Juror bei The X Factor, die er mit der neuen Show überhaupt nicht vergleichbar findet. Dass er bei "The Celebrity Traitors" eine Rolle spielen werde, bestreitet er: Seine spitzen Kommentare in den sozialen Medien seien nicht inszeniert, und niemand schreibe sie für ihn. Auch sein Image passe zu ihm. "Meine öffentliche Persönlichkeit ist einfach dieser wirklich nervige kleine Kerl – und ich bin tatsächlich dieser Kerl!", sagte er der BBC. Verstellen müsse er sich für die Kameras demnach nicht. Das ist seine Botschaft vor dem Start der Sendung. Sein Leben verlief ohnehin bunt: Bevor seine Lieder um die Welt gingen, diente der Brite beim Militär, später erwarb er einen Pub. Jetzt wird er also TV-Star.

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Getty Images James Blunt, Sänger

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Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore im Juni 2011

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Getty Images James Blunt im Juli 2024

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