Demi Moore überrascht im Denim-Look statt mit Glamour-Robe

Die CFDA Fashion Awards rufen allerlei Stars und Sternchen nach New York City. Die meisten warfen sich für dieses Event in ihre feinsten Roben und Anzüge – doch Demi Moore (63) ging es fast schon lässig an. Anstatt eines Kleides aus Seide oder Samt erschien die Schauspielerin in einem Zweiteiler aus dunkelblauem Denim. Dazu gehörte ein bodenlanger Rock, der in einer auffälligen Schleppe auslief und einen hohen Beinschlitz hatte. Kombiniert wurde er mit einem figurbetonten Neckholdertop im Korsettstil. Ihr Outfit war eine Maßanfertigung von GapStudio und stammte von Stardesigner Zac Posen (46). Der Modeschöpfer ist seit 2024 Kreativdirektor bei Gap und hat in der Vergangenheit schon viele Stars für große Auftritte eingekleidet.

Bei genauerem Hinsehen zeigte sich, wie viele typische Jeansdetails Zac in die Abendgarderobe eingearbeitet hatte. Am Bund des Rocks befanden sich Gürtelschlaufen und ein klassischer Hosenknopf. Auch die Vordertaschen waren nicht nur Dekoration, sondern ließen sich tatsächlich benutzen. So erinnerte das Kleidungsstück auf den ersten Blick fast an eine Lieblingsjeans, die zur Robe umgestaltet wurde. Das Korsett wirkte wie viele Lagen Jeansstoff, die übereinandergelegt wurden, und betonte ihre Taille. Durch ihren funkelnden Schmuck kam das Outfit doch zwischen den Abendroben zur Geltung: Sie trug funkelnde Hängeohrringe mit Diamanten und einen großen Statementring an der Hand.

Auch diesmal war Demi auf dem roten Teppich in prominenter Gesellschaft unterwegs. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Hailey Bieber (29), Zoë Kravitz (37), Rosé, Pamela Anderson (59) und Lila Moss (24). Hailey, Zoë und Rosé traten gemeinsam auf und hatten sich passend zueinander gestylt. Alle drei trugen goldene Looks von Saint Laurent. Pamela entschied sich dagegen für ein schwarzes Outfit, das an den Glamour des alten Hollywoods erinnerte. Lila, die Tochter von Supermodel Kate Moss (52), präsentierte sich in einer Robe aus dem Archiv von Alexander McQueen.

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Imago Demi Moore besucht die CFDA Awards 2026 im American Museum of Natural History in New York

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Imago Demi Moore trägt bei den CFDA Fashion Awards 2026 in New York ein Denimkleid von Zac Posen für GapStudio

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