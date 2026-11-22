Demi Moore (64) hat sich an eine spezielle Situation mit Tom Cruise (64) bei den Vorbereitungen zum Film "Eine Frage der Ehre" erinnert. Das Militärdrama von Rob Reiner (†78) ist bis heute der einzige gemeinsame Film der beiden Hollywoodgiganten. Als Demi und Tom vor Beginn der Dreharbeiten ihre Dialoge übten, war die Schauspielerin bereits im achten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger. Während sie selbst damit offenbar locker umging, strahlte ihr Kollege anscheinend eine gewisse Unsicherheit aus. "Ich glaube, Tom war ziemlich verlegen. Ich selbst fühlte mich eigentlich ganz okay dabei. Ich war schließlich mobil, oder? Aber ich konnte merken, dass er es ziemlich peinlich fand", schilderte Demi dem People-Magazine. Warum Tom die Situation als unangenehm empfunden haben könnte, führte sie nicht weiter aus.

Für die eigentliche Produktion spielte ihre Schwangerschaft ohnehin keine Rolle mehr: Bis die Kameras liefen, hatte die Schauspielerin ihr Kind bereits zur Welt gebracht. Ihre Schwangerschaft hielt Demi jedoch nicht davon ab, sich passend auf die Rolle vorzubereiten. Demi wollte ihre Arbeit vor der Kamera und ihr Leben als Mutter miteinander verbinden, statt sich für nur einen dieser Bereiche zu entscheiden. "Es ist eine der vielen Sachen für mich, bei denen ich einfach das Gefühl hatte, dass es keinen Sinn ergibt. Und deshalb habe ich das hinterfragt und gesagt: 'Warum nicht? Warum kann man nicht beides haben?'", erklärte sie im Interview. Letzten Endes habe sich Demi aber selbst unter erheblichen Zugzwang gesetzt. "Aber damit, denke ich, kam auch viel Druck auf mich selbst, sodass ich irgendwie beweisen wollte, dass es möglich ist", räumte sie ein.

Der Film "Eine Frage der Ehre" kam 1992 in die Kinos. Demi und Tom übernahmen darin die Rollen der Militärjuristen Lieutenant Commander JoAnne Galloway und Lieutenant Junior Grade (LTJG) Daniel Alistair Kaffee. Zusammen verteidigen ihre Charaktere zwei Marines, denen vorgeworfen wird, einen Kameraden getötet zu haben. Zum Ensemble gehörte außerdem Jack Nicholson (89), der als Colonel vor Gericht ins Kreuzverhör genommen wird. Der Gerichtsfilm entwickelte sich zu einem viel beachteten Teil der Filmografien seiner Hauptdarsteller. Doch nicht nur Demi, sondern auch Kevin Pollak hatte eine besondere Erinnerung an die Dreharbeiten geteilt. Im Podcast "Still Here Hollywood" hatte der Schauspieler wenige Wochen zuvor von einem Scherz während der finalen Verhandlungsszene erzählt.

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Getty Images Demi Moore bei der Los-Angeles-FYC-Vorführung der Paramount+ Serie "Landman" im Saban Media Center, 16. April 2026

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Instagram / demimoore Tom Cruise, Rob Reiner, Demi Moore und Kevin Bacon

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