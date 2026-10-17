Denise Richards will nach zwei Scheidungen nie mehr heiraten

Denise Richards (55) will nie wieder heiraten. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Charlie Sheen (61) und der bevorstehenden Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Aaron Phypers machte die Schauspielerin im Podcast "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" deutlich, dass sie eine dritte Heirat ausschließt. "Werde ich jemals wieder heiraten? Auf gar keinen verdammten Fall. Ich will dieses Stück Papier nicht", erklärte sie im Gespräch. Vor allem auf ihre Beziehung zu Aaron blickt Denise inzwischen kritisch. Er hatte im Juli 2025 nach knapp sieben Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. "Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Produkt war und dass dies eine geschäftliche Vereinbarung war", erzählte sie der Podcasterin Jenny McCarthy Wahlberg (53). Ihre abschließende Einschätzung fällt entsprechend deutlich aus: "Das war keine Ehe."

Wie enttäuscht sie von ihren bisherigen Eheerfahrungen ist, brachte Denise mit wenigen Worten auf den Punkt: "Diesen Teil kann ich nicht noch einmal durchmachen. Meine Bilanz ist null zu zwei. Das ist so." Dabei habe sie gar nicht nach einer neuen Beziehung gesucht, als sie Aaron kennenlernte. Die beiden begegneten sich in einem Wellnesscenter. Zu diesem Zeitpunkt seien ihre Töchter schon etwas älter gewesen und die schwierige Zeit mit Charlie Sheen für sie weitgehend abgeschlossen. Noch im März 2025 hatte Denise in ihrer Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" erklärt, dass sie sich selbst dann nicht von Aaron scheiden lassen würde, wenn sie und Aaron einander hassen würden. Nur wenige Monate später reichte er die Scheidung ein. Heute bereut die Schauspielerin nach eigenen Worten vor allem, Aaron geheiratet zu haben.

Die Trennung mündete in einen öffentlichen Rechtsstreit. Denise warf Aaron vor, während ihrer Ehe körperlich gewalttätig gewesen zu sein und ihr unter anderem drei Gehirnerschütterungen zugefügt zu haben. Er wies die Missbrauchsvorwürfe entschieden zurück. Geheiratet hatten die beiden im September 2018. Zuvor war Denise von 2002 bis 2006 mit Charlie Sheen verheiratet gewesen. Die Trennung hatte sie 2005 eingeleitet, als sie mit der gemeinsamen zweiten Tochter schwanger war. Mit der Liebe selbst hat die Schauspielerin allerdings nicht abgeschlossen. Denise unterscheidet klar zwischen einer romantischen Beziehung und der Ehe: Eine neue Partnerschaft kann sie sich durchaus vorstellen, eine weitere Hochzeit kommt für sie jedoch nicht infrage.

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026

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Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen, 2005

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IMAGO / Depositphotos Denise Richards und Aaron Phypers, März 2020