Jenny McCarthy (54) hat über ein erschreckendes Erlebnis aus ihren Anfangsjahren in Hollywood gesprochen. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" erinnerte sich die Moderatorin an einen Vorfall aus den 1990er-Jahren. Damals hatte sie in Los Angeles gerade erst Fuß gefasst. Für Dreharbeiten sei sie außerhalb der Stadt unterwegs gewesen. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit dem Cast habe ein Hollywoodmanager sie in ihr Hotelzimmer gestoßen und von dort weiter in Richtung Schlafzimmer gedrängt. Seinen Namen nennt Jenny nicht. Sie sei hingefallen, habe sich umgedreht und gesehen, wie der Mann auf sie zukam. Als sie bemerkte, dass der Manager weiter auf sie zukam, habe sie instinktiv reagiert. Jenny schlug ihm nach eigener Aussage ins Gesicht und brach ihm dabei die Nase.

Wie heftig ihr Schlag war, beschreibt Jenny im Podcast sehr anschaulich. "Ich machte buchstäblich 'Boom', und das Blut spritzte nur so aus seiner Nase. Ich sagte: 'Du verdammter Mistkerl, verschwinde!'", erinnerte sie sich. Dass sie sich in dieser bedrohlichen Situation sofort gewehrt habe, führte die Moderatorin auch auf ihre Erziehung zurück. Ihr Vater habe ihr und ihren Schwestern beigebracht, wie sie sich verteidigen können.

Damit war die Sache für sie aber noch nicht erledigt. Trotz des Vorfalls musste sie danach nämlich weiter mit dem Mann zusammenarbeiten. Später sei der Manager mit einem Verband auf der Nase wieder bei der Arbeit erschienen. "Aber dann arbeitete ich natürlich weiter mit ihm, denn so machte man das in den 90ern. Aber ich hatte ihm die Nase gebrochen", betonte Jenny in der Folge. Jenny startete ihre Karriere als Playboy-Model und wurde 1994 zur Playmate of the Year gewählt. Den Sprung ins Fernsehen schaffte sie ab 1995 als Moderatorin der MTV-Datingshow "Singled Out". Danach folgten unter anderem die Formate "The Jenny McCarthy Show" und "Jenny". Außerdem stand sie für Filme wie "Scream 3" und "Scary Movie 3" vor der Kamera.

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Getty Images Model Jenny McCarthy im März 2025 in Los Angeles

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Getty Images Jenny McCarthy bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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