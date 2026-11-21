Evan Asher muss sich von einem Ort verabschieden, der elf Jahre lang sein Zuhause war. Das Haus, in dem der Sohn von Jenny McCarthy (54) einen großen Teil seines bisherigen Lebens verbrachte, wurde verkauft. Wie schwer ihm der Abschied fällt, zeigte der YouTuber am vergangenen Wochenende auf Instagram. In einem Video, das offenbar während einer Autofahrt entstand, kämpfte er mit den Tränen. Den Abschied bezeichnet er sogar als den traurigsten Moment seines ganzen Lebens. "Mir geht es nicht besonders gut", gesteht Evan seinen Followern. Der Verlust seines vertrauten Lebensmittelpunkts setzt ihm sichtlich zu. "Es tut einfach wirklich weh, es tut sehr weh", erklärte er weiter. Seine Mutter Jenny meldete sich unter dem Beitrag zu Wort und versuchte, ihren Sohn mit einem liebevollen Kommentar aufzumuntern.

Warum der Verkauf so schmerzhaft für ihn ist, erklärte Evan ebenfalls in seinem Video. In dem Haus habe er zahlreiche Freundschaften geschlossen. Außerdem habe er dort mehr nostalgische Erinnerungen gesammelt als in jedem anderen Zuhause davor. Obwohl er beim Aufnehmen sehr aufgewühlt gewesen sei, habe er seine Gefühle ganz bewusst mit seinen Followern teilen wollen. Komplett loslassen möchte der Webstar sein altes Zuhause allerdings nicht. Trotz des Schmerzes richtet er seinen Blick bereits nach vorn und verkündet ein großes Ziel: "Eines Tages. Eines Tages. werde ich diesen Ort wieder kaufen und eine eigene Familie gründen", kündigte er auf Instagram an. Zum Schluss findet Evan noch dankbare Worte für das Haus selbst. Er hoffe, dass es den neuen Eigentümern genauso viel geben werde, wie es ihm in den vergangenen elf Jahren gegeben habe.

Jenny bestärkt ihren Sohn in seinem Plan, eines Tages zurückzukehren. "Ich verspreche dir, eines Tages wirst du an diese Tür klopfen und es für deine Familie kaufen. Es ist kein Abschied. Es ist ein Wiedersehen. Ich liebe dich. Ich umarme und küsse dein Herz", schrieb sie auf Instagram unter seinen Beitrag. Damit griff Jenny die Hoffnung ihres Sohnes auf, das Haus später für seine eigene Familie zurückzukaufen. Evan ist ihr einziges Kind. Er stammt aus Jennys früherer Ehe mit seinem Vater John Asher. Die beiden hatten 1999 geheiratet, sechs Jahre später ging ihre Ehe im Jahr 2005 in die Brüche. Nach dem Ende dieser Beziehung fand sie mit Donnie Wahlberg (57) erneut ihr Liebesglück. Die Moderatorin und der Musiker gaben sich 2014 das Jawort. Ihrem Sohn steht sie in schweren Momenten wie diesem öffentlich zur Seite.

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Instagram / jennymccarthy Jenny McCarthy und ihr Sohn Evan Joseph Asher

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Instagram / evanjasher Jenny McCarthys Sohn weint

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