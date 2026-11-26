Für Jenny McCarthy (54) wurde eine Schönheitsoperation im Teenageralter zu einer traumatischen Erfahrung. Die heute 54-Jährige ließ sich mit gerade einmal 19 Jahren in Arizona die Brüste vergrößern. Doch während der Chirurg noch an ihr arbeitete, kam sie plötzlich wieder zu Bewusstsein. In ihrer "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" berichtete die Moderatorin nun von den erschreckenden Ereignissen. Als sie bemerkte, dass der Eingriff noch lief, habe sie den Arzt darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht mehr schlief. Dieser habe ihr allerdings lediglich erklärt, dass die zweite Brust noch nicht fertig sei. Jenny bekam es daraufhin mit der Angst zu tun. Der Mediziner habe zwar versucht, sie zu besänftigen, doch das Erlebnis habe sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Dabei habe man ihr vor dem Eingriff versichert, dass sie keinerlei Erinnerungen daran behalten würde. "Ich erinnere mich an alles, Kumpel!", stellte sie jetzt klar.

Auch die weiteren Details der Operation lassen Jenny bis heute nicht los. Obwohl sie auf dem Behandlungstisch fixiert gewesen sei, sei ihr Oberkörper zwischendurch angehoben worden. Das medizinische Personal habe anschließend aus einiger Entfernung das Ergebnis betrachtet, um die Symmetrie zu beurteilen. Eine böse Überraschung erwartete die Schauspielerin außerdem beim Blick auf ihre neue Oberweite. Statt des gewünschten dezenten C-Körbchens hatte sie plötzlich eine deutlich größere Brust. Der Chirurg hatte sich eigenmächtig für Doppel-D-Implantate entschieden. "Sie waren gigantisch. Sie waren riesig", erinnerte sich Jenny. Seine Begründung: Viele Frauen würden sich ohnehin irgendwann mehr Volumen wünschen. Erst Jahre später ließ sie das Ergebnis korrigieren. Rückblickend erscheint ihr auch der niedrige Preis von 1.500 Dollar (1.368 Euro) verdächtig. Hinzu kam, dass der Zugang zur Klinik durch eine Hintergasse geführt habe. Heute empfiehlt Jenny deshalb, sowohl den behandelnden Arzt als auch die vorgesehene Betäubung gründlich zu überprüfen.

Dass Jenny sich überhaupt unters Messer legte, hatte viel mit ihrem damaligen Körpergefühl zu tun. Als sportliche Jugendliche habe sie davon geträumt, weiblichere Rundungen zu bekommen. Besonders beeindruckt sei sie von der Veränderung einiger Freundinnen gewesen, die bereits eine Brustvergrößerung hinter sich hatten. Die jungen Frauen seien anschließend deutlich stärker von Männern beachtet worden. Da sie alle denselben Chirurgen aufgesucht hatten, fasste auch Jenny Vertrauen zu ihm. Ohne Begleitung machte sie sich schließlich von Illinois auf den Weg nach Arizona. Ihre Vorfreude wurde allerdings von erheblichen Zweifeln begleitet. Die Angst, den Eingriff möglicherweise nicht zu überleben, sei sogar so groß gewesen, dass sie am Vorabend noch einen Fallschirmsprung wagte. Inzwischen spricht das frühere Model offen über diese Entscheidung, um andere Frauen zu sensibilisieren. Von einer weiteren Patientin, die während einer Brustvergrößerung aufgewacht sei, habe sie bislang nie gehört.

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Getty Images Jenny McCarthy bei der Premiere von "Five Nights At Freddy's 2" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, 6. November 2019, Variety's 3rd Annual Salute To Service, NY

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