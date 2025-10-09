Denise Richards' Ex-Mann wehrt sich gegen Missbrauchsvorwurf

Schauspielerin Denise Richards (54) hat vor Gericht schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers erhoben. In ihrer Aussage sprach sie unter anderem von drei Gehirnerschütterungen, die sie während ihrer sechsjährigen Ehe mit dem Schauspieler erlitten haben soll. Ein besonders belastender Vorfall soll sich im April dieses Jahres in einem Hotel in Chicago ereignet haben, wo er angeblich ihren Kopf so stark gedrückt habe, dass es sich wie ein Zerquetschen angefühlt habe. Aaron, mit dem Denise seit 2018 verheiratet ist und der sich im Juli von ihr scheiden ließ, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Vor Ort beteuerte er laut People mehrmals: "Ich habe Denise Richards niemals körperlich verletzt... Ich habe ihr niemals gedroht, ihr etwas anzutun... Ich habe niemandem mit dem Tod gedroht." Ihm gehe es "großartig" und zeigte sich überzeugt, die Wahrheit werde ans Licht kommen.

Während der laufenden Verhandlungen über eine dauerhafte Schutzanordnung, die Denise im Juli beantragt hatte, bekräftigte Aaron vor Gericht seine Unschuld. Er behauptete, die "Wild Things"-Darstellerin habe die Vorwürfe "komplett erfunden" und in ihrer Ehe selbst häufig aggressiv gehandelt. Eine virtuelle Aussage von der Cousine des Schauspielers, Kathleen McAllister, stützte jedoch die Version der ehemaligen Darstellerin der Reality-Show "Real Housewives of Beverly Hills": Sie berichtete, sie habe mit eigenen Augen gesehen, wie Aaron seine Frau geschlagen habe, was zu einem blauen Auge geführt habe. Er konstatierte allerdings, er habe sie nie angefasst und sie habe sich ihr blaues Auge selbst zugefügt, wie Us Weekly berichtete. Denise äußerte daraufhin, sie fühle sich eingeschüchtert und ängstlich vor ihrem Noch-Ehemann, den sie als körperlich überlegenen Mann beschreibt: "Er hat mich verdammt viele Male fast umgebracht."

Im Prozess kamen auch Details zur von 2002 bis 2005 andauernden Ehe zwischen Denise und ihrem ersten Ex-Mann Charlie Sheen (60), der wohl auch noch im Prozess aussagen soll, zur Sprache. Die Mutter von drei Kindern selbst zog den Vergleich und erklärte, ihre turbulente Ehe mit dem ehemaligen Two and a Half Men-Star sei trotz aller Konflikte "weniger belastend" gewesen, da er sie "nie unter der Gürtellinie" getroffen habe. Gleichzeitig gab es emotionale Momente im Gerichtssaal, als ein Video abgespielt wurde, in dem Denise von ihrer Ehe mit Aaron als "sehr schwer" sprach. Die Schauspielerin bleibt bei ihrer Darstellung, während ihr Ex-Mann in spe weiter auf eine faire Anhörung hofft. Die gerichtliche Entscheidung über die Schutzanordnung steht bislang jedoch noch aus.

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

ActionPress Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025