Die nächsten "The Ultimate Hype"-Kämpfe werden übertragen

Da fliegen bald wieder die Hände: Walentina Doronina (26) und Ginger Wollersheim (40) steigen erstmals gemeinsam in den Ring – und zwar nicht zum Plausch, sondern zum Slap Fight. Das Duell der beiden Realitystars steigt am 30. Oktober 2026 zum Auftakt der neuen Reihe "The Ultimate Hype – Fighting Series". Die erste "Hype Fight Night" ist als Halloween-Ausgabe angelegt und wird live, exklusiv und kostenlos über die Pluto-TV-App sowie auf pluto.tv gezeigt, berichtet Quotenmeter. Nach dem Debüt im vergangenen Jahr kehrt das Format damit als eigenständige Eventreihe zurück. Insgesamt sind vier Kampfabende bis in den Januar 2027 hinein angekündigt. Für die beiden Kontrahentinnen ist es das erste direkte Aufeinandertreffen – bislang kreuzten sich ihre Wege bei dem Fight-Spektakel nicht im selben Ring.

Nach der Halloween-Ausgabe stehen bereits zwei weitere Termine fest: Am 20. November und am 18. Dezember 2026 sollen die nächsten Live-Events stattfinden. Ein vierter Kampfabend ist für Januar 2027 vorgesehen, ein konkretes Datum wurde bislang jedoch nicht genannt. Produziert wird die Reihe von Banijay Media Germany. Realitystars, Content Creator und Profisportler treten dabei in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an – von Boxen über Kickboxen und MMA bis hin zum Slap Fighting. Zusätzlich sind zwei begleitende Talkformate geplant, in denen ausgewählte Gegnerinnen und Gegner über ihre Rivalitäten, die Vorbereitung auf die Kämpfe und ihren Siegeswillen sprechen. Die Übertragungen sind Teil des erneuerten Angebots von Pluto TV. Der Streaminganbieter bündelt Live- und On-Demand-Inhalte künftig in einer überarbeiteten Benutzeroberfläche – mit stärkerer Personalisierung und verbesserten Empfehlungen.

Beide Kämpferinnen gehen mit einem Erfolgserlebnis in das Duell: Walentina und Ginger gewannen 2025 jeweils ihren Kampf bei "The Ultimate Hype". Die Influencerin stand damals im Boxring Christin Okpara (29) gegenüber. Nach einer Anfangsphase, die Walentina klar dominierte, gab Christin bereits in der ersten Runde auf – der Sieg ging damit an Walentina. Ginger trat hingegen bereits in der Disziplin an, in der sie nun auch auf ihre neue Gegnerin trifft. Ihren Slap Fight entschied sie nach Punkten für sich. Damit begegnen sich am 30. Oktober zwei Teilnehmerinnen, die bei dem Format bislang noch keine Niederlage hinnehmen mussten. Für Walentina bedeutet der neue Kampf allerdings einen Wechsel: Statt mit Boxhandschuhen anzutreten, muss sie sich dieses Mal im Slap Fighting beweisen.

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Banijay Media Germany Walentina Doronina und Ginger Wollersheim bei "The Ultimate Hype"

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Banijay Media Germany Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

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Banijay Media Germany Ginger Wollersheim bei "The Ultimate Hype"