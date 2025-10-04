Christin Okpara vs. Walentina Doronina: Sie setzt sich durch

Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (25) lassen die Fäuste sprechen. Die beiden Realitystars sind schon seit einer Weile zerstritten und treten nun bei "The Ultimate Hype" gegeneinander an. In Runde eins ist die Rapperin vor allem mit der Verteidigung beschäftigt, während die Blondine auf sie einschlägt. Christin erkennt schnell, dass sie keine Chance hat. Plötzlich fällt sie ihrer Gegnerin in die Arme und beide nehmen ihren Mundschutz heraus. Es scheint, als vertragen sich die beiden live im Ring. Damit ist der Kampf beendet und Walentina wird wegen "Aufgabe in der ersten Runde" zur Siegerin erklärt.

Im Interview mit Charlotte Würdig (47) erklären sich die beiden nach dem Kampf. "Ich konnte nicht in ihr Gesicht gucken und weitermachen. Ich wusste, wenn ich weitermache, geht sie auf den Boden. [...] Im Herzen konnte ich das nicht", berichtet Wale. Auch ihre Kontrahentin findet ehrliche Worte: "Ich bin echt enttäuscht von mir. [...] Mit meiner Leistung bin ich natürlich nicht zufrieden." Der Beef scheint nun geregelt zu sein, wie die Brünette bestätigt.

Der Ursprung des Beefs liegt schon einige Jahre zurück. 2021 nahmen beide Frauen gemeinsam an der #Couple Challenge teil. Doch danach ging es mit den einstigen Freundinnen bergab und es wurden sogar rechtliche Schritte eingeleitet. "Ich bereue es, dass ich mit Christin in die Show gegangen bin", verriet Wale Ende 2021 in einem Promiflash-Interview und ergänzte: "Sie ist einfach empathielos und bösartig."

Christin Okpara und Walentina Doronina

Christin Okpara und Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

Walentina Doronina im September 2025

