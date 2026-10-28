Gewaltvorwürfe: Can Kaplan vom Amtsgericht freigesprochen

Can Kaplan ist im Strafprozess um die schwerwiegenden Gewaltvorwürfe seiner früheren Verlobten Walentina Doronina (26) freigesprochen worden. Wie RTL berichtet, verkündete das Amtsgericht Essen die Entscheidung am 19. Oktober 2026. Die Staatsanwaltschaft hatte den Unternehmer wegen Körperverletzung in sieben Fällen angeklagt. Sämtliche Vorwürfe standen im Zusammenhang mit der früheren Beziehung zu der Reality-TV-Bekanntheit. Im Verlauf des Verfahrens wurden die Anschuldigungen geprüft und Beweise aufgenommen. Für eine Verurteilung reichte das aus Sicht des Gerichts allerdings nicht aus. Gegenüber dem Sender erklärte das Amtsgericht in einem Statement: "Das Gericht hat die Taten nach Beweisaufnahme nicht als erwiesen angesehen."

Rechtskräftig abgeschlossen ist die Angelegenheit durch den Freispruch jedoch noch nicht. Die Staatsanwaltschaft Essen legte Berufung gegen das Urteil ein. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sich Can erneut vor Gericht mit den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen auseinandersetzen muss. Zunächst steht jedoch die Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung an. Die Staatsanwaltschaft hat sechs Wochen Zeit, das schriftliche Urteil und die dazugehörige Begründung genau zu prüfen. Hält die Behörde anschließend an ihrem Rechtsmittel fest, könnte der Fall in der nächsthöheren Instanz vor dem Landgericht Essen erneut verhandelt werden. Das zugrunde liegende Ermittlungsverfahren reicht bereits mehrere Jahre zurück. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde es Anfang September 2024 im Sonderbereich für häusliche Gewalt eingetragen. Auslöser war demnach ein Vorgang des Polizeipräsidiums Essen.

Bis zur offiziellen Eröffnung des Gerichtsverfahrens verging danach noch mehr als ein Jahr: Laut RTL begann dieses im Oktober 2025. Das erstinstanzliche Urteil fiel schließlich im Oktober 2026 zugunsten des Unternehmers aus. Wie Can und Walentina die jüngsten juristischen Entwicklungen persönlich bewerten, ist nicht bekannt. Auf eine entsprechende Anfrage des Senders wollten sich weder Can noch seine frühere Verlobte zu dem Freispruch oder der inzwischen eingelegten Berufung äußern. Die beiden waren früher ein Paar und präsentierten ihre Beziehung auch im Reality-TV. 2023 zogen sie gemeinsam in Das Sommerhaus der Stars und waren zuletzt sogar verlobt. Im April 2024 gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Danach erhob Can öffentlich schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin. Er warf ihr Untreue vor und bezeichnete sie als "toxische und narzisstische Person". Walentina reagierte ihrerseits mit Gewaltvorwürfen. Bei Instagram veröffentlichte sie unter anderem Aufnahmen, auf denen sie verletzt, blutend oder mit blauen Flecken zu sehen war. Zudem teilte sie eine Videoaufnahme aus der vergangenen Beziehung. Zu einem Ausschnitt schrieb der Social-Media-Star: "Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der tagtäglichen Gewalt/Misshandlung, die mir in meiner vergangenen Beziehung widerfahren ist."

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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IMAGO / Panama Pictures Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

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