Diese Stars schauen sich Fame Fighting aus erster Reihe an

Wenn am Abend in Essen die Boxhandschuhe fliegen, richtet sich der Blick nicht nur auf den Ring. Auch in der ersten Reihe dürfte bei Fame Fighting 4 einiges geboten sein: Zahlreiche Realitystars haben sich laut Bild angekündigt, um ihre TV-Kollegen anzufeuern. Besonders spannend ist dabei ein Wiedersehen, das für Gesprächsstoff sorgen könnte. Pietro Lombardi (34) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) stehen erneut gemeinsam auf der Gästeliste. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen die beiden direkt am Ring Platz nehmen – trotz ihrer Trennung also wieder Seite an Seite. Doch nicht nur das ehemalige Paar wird erwartet: Auch Ariel (23), Serkan Yavuz (33), Emmy Russ (27) und Yeliz Koc (32) wollen sich das Boxspektakel offenbar nicht entgehen lassen. Damit dürfte es auch abseits des Rings einiges zu sehen und zu besprechen geben.

Die Gästeliste beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Reality-TV-Welt. Auch Schauspieler Felix von Jascheroff (44), Stand-up-Comedian Mariano Vivenzio, Influencerin Dalia und Ex-Fußballprofi Max Kruse (38) sollen das Event vor Ort verfolgen. Über seine Frau Dilara (35), die sich mit ihren TV-Auftritten einen Namen gemacht hat, hat auch Max inzwischen Berührungspunkte mit der Reality-Szene. Ab 16 Uhr schreiten die prominenten Gäste über den roten Teppich. Bild überträgt ihre Ankünfte live im Stream. Dabei könnte es durchaus zu der einen oder anderen pikanten Begegnung kommen, wenn frühere Flirts, Ex-Partner und Reality-Kontrahenten aufeinandertreffen. Pietro hatte in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass er sich vorstellen könnte, eines Tages selbst bei Fame Fighting in den Ring zu steigen. Bei der vierten Ausgabe bleibt der Sänger allerdings noch in der Zuschauerrolle.

Stattdessen müssen sich andere Realitystars im Ring beweisen. Bei Fame Fighting 4 stehen unter anderem Eric Sindermann (38) und Diogo Sangre (32), Daymian Weiß und Max Bornmann (30) sowie Hati Suarez und Nelly Noire einander gegenüber. Auch Oliver Ginkel gegen Allen Bauer, Brenda Brinkmann (23) gegen Gabriela Alves und Tommy Pedroni (31) gegen Lorik Bunjaku (30) versprechen spannende Duelle. Hinzu kommen die Begegnungen zwischen Aleks Petrovic und Yasin Cilingir (35) sowie Gigi Birofio (27) und Laurenz Pesch (25). Veranstalter Eugen Lopez (33) setzt dabei auf eine Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Teilnehmern. "Fame Fighting 4 ist das klassische Promi-Boxen, wie man es kennt", erklärt er. Nachdem das Event in Essen bereits für Begeisterung gesorgt habe, kehre man nun dorthin zurück. Mit neuen Namen, mit denen niemand rechne, und bekannten Stars aus vergangenen Kämpfen, die erneut antreten wollen, soll die vierte Ausgabe laut Eugen "wieder eine Show" werden, "die die Grenzen sprengt".

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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Imago Eugen Lopez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting – Promiboxen im Atlantic Hotel Essen

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