Fame-Fighting-Boxkampf zwischen Fabio Knez und Max abgesagt

Nur wenige Tage vor der vierten Fame Fighting-Veranstaltung sorgt eine Absage für Aufsehen: Fabio Knez (33) wird am Samstag nicht wie angekündigt gegen Max Bornmann (30) in den Ring steigen. Veranstalter Eugen Lopez (33) zog am Dienstag offiziell den Schlussstrich unter das geplante Duell. Der Grund: Der Realitystar liegt deutlich über dem vereinbarten Gewichtslimit von 92 Kilogramm. Auf seinen großen Auftritt verzichten muss Max deswegen aber nicht. Wie Bild berichtet, übernimmt Daymian Weiß kurzfristig den Platz des ehemaligen Dschungelcamp-Bewohners und tritt als Ersatzgegner an. Für Fabio, der in diesem Jahr sein Debüt bei dem Boxformat hätte feiern sollen, endet die Teilnahme damit, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Dass es eng werden könnte, hatte sich bereits bei der Pressekonferenz am vergangenen Sonntag abgezeichnet. Dort wurde deutlich, dass der Boxneuling zu viel Gewicht auf die Waage bringt. Max, der nach eigenen Angaben bei 107 Kilogramm in die Vorbereitung gestartet war und sich auf 93 Kilogramm heruntergearbeitet hatte, machte seinem Ärger auf der Bühne Luft: "Das finde ich ein bisschen frech. Er hat mich aushungern lassen. Ich bin bei 107 Kilogramm gestartet und wiege jetzt 93 Kilo. ICH werde mein Gewicht auf jeden Fall bringen." Fabio konterte selbstbewusst: "Sei gespannt, wie viel ich haben werde auf der Waage. Am Ende ist es egal, du gehst ohnehin Knockout in der ersten Runde." Daymian machte unterdessen ohne viel Bedenkzeit Nägel mit Köpfen. "Als die Anfrage kam, habe ich nicht lange überlegt und direkt zugesagt. Ich bin jemand, der sich Herausforderungen stellt und nicht lange nach Ausreden sucht. Aber ich bin auch ehrlich. Ich bin auf diesen Kampf null vorbereitet", erklärte er dem Blatt.

Ein Unbekannter ist der Ersatzmann für Fans des Formats nicht. Bereits im vergangenen Jahr sammelte der unter anderem aus Kampf der Realitystars bekannte Daymian Erfahrung im Ring. Damals traf er auf Prominent getrennt-Kandidat Marco Cerullo (37). In der zweiten Runde brachte Daymian seinen Kontrahenten zunächst mit einer harten Rechten ins Wanken und schickte ihn anschließend mit einem linken Schwinger zu Boden. Nach dem Anzählen durfte Marco zwar weitermachen, gab nach einem weiteren Treffer jedoch auf. Damit ging der Sieg durch Knockout an Daymian. Seine Ansage für Samstag fällt entsprechend deutlich aus: "Ich bin keiner, der einen Rückzieher macht, nur weil die Voraussetzungen nicht perfekt sind. Sobald am Samstag der Gong ertönt, zählen keine Ausreden und keine Geschichten mehr. Dann stehen wir uns gegenüber. Ich komme nicht, um einfach nur dabei zu sein – ich komme, um zu gewinnen und Max den Abend zu versauen."

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Imago Fabio Knez und Max Bornmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

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Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar