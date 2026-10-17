Dieser "Promi Big Brother"-Bewohner verpasst Halbfinaleinzug

Für Nina Bridney (23) ist der Traum vom Sieg bei Promi Big Brother geplatzt: Die Streamerin muss den TV-Container an Tag 13 verlassen – und das ausgerechnet unmittelbar vor dem Halbfinale. Nach der Nominierung hatte sie gemeinsam mit Gedeon Burkhard (57), Georgina Stumpf und Francesca Morgese auf der Exitliste gestanden. Im anschließenden Zuschauervoting fiel die Entscheidung dann gegen sie aus: Von den vier Nominierten erhielt die Influencerin die wenigsten Stimmen und musste gehen. Deutlich besser lief der Abend für Christian Lell (42). Der Ex-Fußballprofi hatte zuvor das Spiel in der Livearena für sich entschieden und sich damit nicht nur den Nominierungsschutz gesichert, sondern auch gleich sein Ticket für das Halbfinale gelöst, das bereits am nächsten Tag stattfindet.

Das entscheidende Arenaspiel hatte es in sich: Die verbliebenen Bewohner mussten in einem Käfig auf Bändern balancieren und sich so lange wie möglich über dem Boden halten. Einfacher wurde die Aufgabe im Laufe der Zeit nicht – im Gegenteil. Nach und nach wurden die Bänder abgeschnitten, sodass den Kandidaten immer weniger Halt blieb. Während die Konkurrenz nacheinander aufgeben musste, biss sich Christian durch und hielt sich länger als alle anderen. Am Ende ging er als Sieger aus dem Käfigspiel hervor und zog als Erster ins Halbfinale der Show ein.

Nicht mitmachen konnte erneut Maurice Dziwak (28). Wegen einer vorausgegangenen Operation an seinem Finger war es ihm nicht möglich, selbst in den Käfig zu steigen. Als Ausgleich durfte er allerdings auf einen Mitbewohner setzen: Hätte die von ihm ausgewählte Person das Spiel gewonnen, wären beide vor der Nominierung geschützt gewesen. Maurice entschied sich für Nadja Benaissa (44) – doch da Christian das Duell für sich entschied, ging der gemeinsame Schutzplan nicht auf. Während der Ex-Profikicker also einen persönlichen Erfolg feiern durfte, endete die Reise für Nina nur einen Tag vor dem Halbfinale. Ihr Abenteuer bei "Promi Big Brother" ist damit beendet, bevor sie die entscheidende Phase der Show überhaupt erreichen konnte.

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Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother"

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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