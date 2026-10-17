Drei Monate nach Hochzeit: Melanie C. zeigt sich mit Ehemann

Melanie C. (52) und ihr Ehemann Chris Dingwall zeigen sich nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich. Nun machten sie eine Ausnahme. Rund drei Monate nach ihrer Hochzeit im Juli besuchte das Paar die amfAR-Gala im Londoner Hotel The Chancery Rosewood und zog bei dem seltenen gemeinsamen Auftritt die Blicke auf sich. Die 52-jährige Spice-Girls-Sängerin griff für den besonderen Abend erneut zu Hochzeitsweiß: Sie trug ein figurbetontes, gerafftes Minikleid. Dazu kombinierte sie transparente High Heels und eine silberfarbene Metallic-Clutch, die dem Outfit zusätzlichen Glamour verlieh. Chris setzte dagegen auf einen klassischen Look. Er begleitete seine Frau in einem eleganten schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und schwarzen Lederschuhen abrundete. Seite an Seite posierten die beiden für die Fotografen und strahlten auf der hochkarätig besetzten Veranstaltung in die Kameras.

Ihre brünetten Haare hatte Melanie für den Anlass in sanfte Wellen gelegt. Ihr Make-up fiel dezent aus und rundete den glamourösen Gesamteindruck ab. Allein war das Paar auf dem Parkett allerdings nicht: Zu den weiteren prominenten Gästen zählten laut Daily Mail unter anderem Rita Ora (35), Kelly Osbourne (41), Ed Westwick (39), DJ Fat Tony, Natasha Lyonne (47), Jeremy Irons (78) und Edward Enninful. Die Gala fiel in diesem Jahr zeitgleich mit der Frieze Art Fair und dem BFI London Film Festival zusammen, sodass sich in der britischen Hauptstadt gerade besonders viel Prominenz tummelt. Hinter dem glamourösen Rahmen steht allerdings ein ernster Zweck: Mit der Veranstaltung werden Spenden für die HIV- und Aids-Forschung gesammelt. Die Sängerin und ihr Mann reihten sich also in eine lange Riege von Stars ein, die dem guten Zweck einen Abend widmeten.

Melanie und Chris hatten sich vor drei Jahren über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt. Ihr erstes Date fand in Sydney statt. Im Juli 2025 ging Chris dann während eines romantischen Urlaubs auf Mallorca vor der Musikerin auf die Knie – ein Jahr später folgte die Hochzeit. Ihre anschließende Hochzeitsreise fiel eher ungewöhnlich aus: Auf Ibiza verbrachten die Frischvermählten die gemeinsame Zeit nicht allein, sondern zusammen mit Melanies Mutter Joan und deren Ehemann Dennis. Zu Chris' Geburtstag kommentierte die Sängerin damals seinen Urlaubsbeitrag auf Instagram mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, Ehemann. Ich liebe dich." Dass sie überhaupt noch einmal heiraten würde, hatte die Künstlerin lange ausgeschlossen. Erst nach ihrem 50. Geburtstag änderte sie ihre Haltung. Die Sängerin wollte nach eigenen Angaben noch "all die Dinge tun" – dazu gehörte offenbar auch der Schritt vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie C und Chris Dingwall bei der amfAR London 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie C bei der amfAR London 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

Anzeige