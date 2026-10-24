Sporty Spice Mel C zeigt bei Tanzshow ihren Mega-Body

Melanie C. (52) macht die Tanzfläche von Strictly Come Dancing kurzerhand zum Fitnessstudio: Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ist die Sängerin der Spice Girls in der aufgezeichneten Show des britischen Tanzwettbewerbs zu sehen. Gemeinsam mit den Profitänzern der Sendung präsentiert sie ihren neuen Song "Sweat" – und das in einer Gruppenchoreografie, die komplett auf Sport getrimmt ist. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, gibt die Musikerin passend zu ihrem Spitznamen Sporty Spice alles – dabei rückt das bauchfreie Trainingsoutfit ihre durchtrainierten Bauchmuskeln in den Mittelpunkt. Auch die Kulisse greift das sportliche Motto der Performance konsequent auf.

Mel C und die Tanzprofis legen sich an den verschiedenen Geräten ordentlich ins Zeug und wirbeln energiegeladen durch die Kulisse. Die sportliche Inszenierung passt perfekt zu dem Image, das Mel C schon zu Spice-Girls-Zeiten begleitete: Trainingsanzüge, Fitness und ein unerschöpflicher Tatendrang machten sie damals zu Sporty Spice – ein Markenzeichen, das sie bis heute nicht abgelegt hat. Die Rückkehr auf das berühmte Parkett scheint der Musikerin außerdem richtig Spaß zu machen. Während der Proben schwärmte sie von ihrem Comeback: "Es ist unglaublich, bei 'Strictly' aufzutreten." Dass sie dafür statt in Pailletten in Sportklamotten schlüpft, dürfte für sie ohnehin die naheliegendste Lösung gewesen sein.

Ihr letzter Auftritt in der Show liegt schon einige Jahre zurück. 2007 stand Mel C bei "Strictly Come Dancing" auf der Bühne – damals allerdings nicht allein, sondern gemeinsam mit den Spice Girls. Die Gruppe performte seinerzeit ihren Hit "2 Become 1". Als Kandidatin war die Sängerin dagegen bislang nie dabei, obwohl sie nun erneut als musikalischer Gast zurückkehrt. Gegenüber dem Daily Star verriet sie, dass die Anfragen regelmäßig bei ihr eintrudeln: "Strictly ist wirklich die einzige dieser Shows, die ich in Betracht ziehen würde, und ich hatte ein Treffen mit ihnen – sie fragen mich jedes Jahr, ob ich mitmache." Vorerst bleibt es also beim Gastauftritt als musikalischer Act. Immerhin: Das Training dafür hätte sie mit ihrer Fitnessstudio-Nummer schon mal absolviert.

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Getty Images Melanie C beim Outloud Music Festival bei der "WeHo Pride" in West Hollywood

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Getty Images Die Spice Girls bei den Olympischen Spielen 2012

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Getty Images Melanie C bei der amfAR London 2026