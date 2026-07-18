Spice-Girls-Star Melanie C. hat Chris Dingwall geheiratet

Spice Girls-Star Melanie C. (52) hat geheiratet! Die Sängerin gab ihrem langjährigen Freund Chris Dingwall heute das Jawort. Die Trauung fand laut Hello Magazine im The Country House in Cumbria statt, einem Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das idyllisch in einer abgelegenen Landschaft liegt. Unter den Gästen, die zur Feier anreisten, befand sich auch ihre Spice-Girls-Kollegin Geri Halliwell-Horner (53), die gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Horner (52) in einem schwarzen Auto vorfuhr. Andere Gäste wurden in Reisebussen und Taxis gesichtet. Eine Kollegin fehlte trotz ihrer Reunion im Januar dieses Jahres jedoch: Victoria Beckham (52) war nicht dabei, da sie sich mit ihrer Familie gerade in den USA aufhält.

Das Anwesen, auf dem die Feierlichkeiten stattfanden, gehört Ben Forster, einem engen Freund der Braut. Die beiden lernten sich 2013 kennen, als sie gemeinsam in dem Musical "Jesus Christ Superstar" auftraten. Melanie ist damit als letzte der Spice Girls vor den Traualtar getreten. Mit Chris kam sie ursprünglich über die Promi-Dating-App Raya zusammen – und das eher zufällig. Wie sie im Podcast "Life Uncut" erzählte, hatte sie die App eigentlich nur aus Spaß heruntergeladen: "Wir haben sie durchstöbert, um zu sehen, ob da irgendwelche Hotties drauf sind – schauen, welche Promis wir entdecken können, das macht immer Spaß." Dass sie darin die große Liebe finden würde, hatte sie nicht erwartet.

Chris lebte zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung in Australien. Als Melanie dort für einen DJ-Auftritt hinkam, stimmte sie einem Abendessen mit ihm zu. "Ich wollte den Typen nicht hängen lassen", gestand sie im selben Podcast, "und seitdem sind wir zusammen." Die Sängerin hatte in der Vergangenheit schwärmerisch über ihren jetzigen Ehemann gesprochen und ihn als "eine wirklich sanfte Seele" bezeichnet. Gegenüber der Sunday Times verriet sie außerdem, dass Chris der erste Partner war, bei dem sie überhaupt ans Heiraten gedacht hatte: "Es ist etwas, das ich nicht für Teil meiner Geschichte gehalten hätte, aber ich bin so glücklich mit Chris."

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Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

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Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

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Getty Images Mel C. im Juli 2021